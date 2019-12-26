三星折疊手機登台 限量開賣

盼了近8個月，三星折疊智慧手機Galaxy Fold在針對螢幕及鉸鏈軸承完成調整後，終於正式登台，並自即日起開放限時預購、2020年1月4日在台限量上市，定價68,888元。看好折疊機及5G已成為下一波智慧手機發展趨勢，明年三星在台的主軸也將從過往的機海策略轉向聚焦該兩大趨勢，並將高階機款銷售比重提升至3成以上。

推出過程一波三折的Galaxy Fold，在歷經產品回收、重新調整設計後，今年9月才正式在韓、英、美、法、中、日等市場開賣，是目前全球首款正式可量產的螢幕可折疊之智慧手機機款，先前三星內部並設下Galaxy Fold銷量要達百萬支的積極目標。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy Fold雖為全球限量銷售機種，但此回在台開賣提供包括一年延長保固、打到3折以下的內折疊螢幕維修等優於其它市場之售後服務，可說是全球唯一，也顯見三星對台灣市場的重視及深具信心。

工研院預估全球折疊手機市場至2025年時，總量將成長至突破5,000萬支，市調機構DIGITIMES Research則預測，至2024年時全球的5G手機總量將超過7.5億支。看好折疊及5G已是下一世代智慧手機必然的發展趨勢，陳啟蒙指出，2020上半年三星的5G智慧機就會ready，同時也將端出更多樣、不同折疊方式的智慧機，並將視台灣市場需求陸續引進適合的新機種。

目前三星在台灣的高、中、低階手機市場銷售比重約為25：50：25，陳啟蒙表示，受惠於Galaxy A系列的熱銷帶動，使得其在中階機款比重有優於預期的成績。

考量台灣手機市場已進入成熟期，即使明年起將有5G新動能逐步挹注，但陳啟蒙預期，台灣5G最快得等到明年下半年才會上路，加上4G轉換到5G仍有一波觀望期與過渡期，因此在預估今、明年於台灣市場銷售之手機總量皆約持平下，將積極拉升其在高階機款比重突破3成，同時調整高、中、低階的銷售目標占比為3：5：2。

此回在台上市的Galaxy Fold，進一步優化其尺寸及比例，除了21:9的4.6吋SuperAMOLED封面螢幕，採用Infinity Flex的7.3吋Dynamic AMOLED內頁螢幕比例為4.2：3，在正常使用下可承受長達5年、每天100次開闔的20萬次操作，另配置前1、內2、後3的6鏡頭設計，將超廣角、景深、變焦及高畫素等拍攝需求全含括在內，加上12GB RAM＋512GB ROM的記億體／容量，將為使用者帶來不同以往的手機體驗。