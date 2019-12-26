iPhone新品 傳將採全OLED面板

蘋果明年iPhone設計備受矚目。外媒引述分析師報告預期，蘋果下一世代iPhone新品可能採用全OLED面板，蘋果僅次三星已是全球第二大OLED手機商，明年AMOLED手機出貨量將超過6億支。

國外科技網站Patently Apple引述市調研究機構Counterpoint Research資深研究分析師派克（Jene Park）報告預估到明年2020年底，全球採用主動有機發光二極體（AMOLED）面板的智慧型手機出貨量，可望超過6億支，年成長幅度達到46%。

從手機品牌商出貨來看，報告指出，韓國三星（Samsung）占有領先地位，今年三星占整體AMOLED智慧型手機銷售額約45%，蘋果（Apple）位居第2，占比約16%，中國OPPO位居第3，占比約11%。

報導指出，今年不少手機品牌商紛紛推出採用AMOLED面板的智慧型手機新品，其中大陸華為（Huawei）、OPPO、Vivo和小米（Xiaomi）的中階智慧型手機，也採用OLED面板，作為市場區隔，也是帶動AMOLED需求成長的主因之一。

報告並預期，蘋果下一世代iPhone新品，可能採用全OLED面板設計，這也將帶動AMOLED智慧型手機出貨成長。

韓國科技媒體網站ETNews先前報導，蘋果明年秋季將推出新iPhone機種，韓國Samsung Display和LG Display將供應OLED面板給蘋果，韓廠將成為蘋果新iPhone所需OLED面板獨家供應商。

報導引述業界人士預期，明年新iPhone螢幕尺寸可能有5.4吋、6.1吋和6.7吋設計，均採用OLED面板。報導並預期，明年蘋果可能推出超過4款新機種，其中一款將支援5G通訊規格。

從供應鏈來看，報導預估，三星將提供5.4吋和6.7吋OLED面板給明年新iPhone使用。至於6.1吋新iPhone所需OLED面板將由三星和LG Display共同供應。