5G大軍 中華電將招3,000人

拚5G，五大電信公司擴大徵才備戰!中華電信25日宣布，未來3年將對外召募3,000名新血加入，除了今年576名資深員工退休、將遞補1,400名人力之外，因應5G時代來臨全力衝刺新興業務，將對外召募1,600名新血加入。

台灣大哥大為轉型為新時代電信科技公司，決定擴徵資料科學、軟體設計及行銷企劃等3大領域的人才，台灣大表示，未來招募重點在 AI、大數據及物聯網等新創人才，且著重在人才的質，初步對於優秀的新創人才，招募人數無特別設限。除此亦將與AppWorks School合作培訓或招募人才。

遠傳人力資源副總周博儀表示，遠傳自2019年陸績延攬各領域好手加入，2020年預計召募逾千人，包括APP開發、前後端開發工程師、數位串流、資安領域等專業人才，並持續招募大數據、人工智慧及物聯網（大.人.物）等領域的菁英，以面對5G時代的新挑戰。

台灣之星2019年新進員工估約近千人，考量5G時代物聯網、大數據與人工智慧等新興領域，可預見將借助新一代網路服務迅速發展，台灣之星2020年將透過多元管道延攬相關領域新血，預計未來3年徵才數量將倍增成長，2020年並規畫透過就業博覽會、招募菁英會與雇主品牌宣傳展開大規模招募，釋出上千個職缺。

亞太電信因應5G來臨，新成立數位服務相關單位，積極推動數位轉型，現階段預計對外徵才超過200名人力，網羅大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技人才，內部則積極推動數位轉型工作坊及數位學習課程，進行職能培育。

中華電信25日舉辦「108年度下半年歡送榮退同仁感恩餐會」，董事長謝繼茂表示，除今年退休員工576位，未來3年累計退休人數將達4,000多人，由於退休員工人數眾多，因此同步規劃新血招募計畫，補充屆退、重點業務人力需求，預估遞補固網寬頻、行動上網等核心業務、企客業務之屆退人力將對外徵才約1,400名。

另外，5G時代來臨，為強化AI、IDC與雲端、IoT物聯網、ICT資訊通、AR／VR、大數據、及企業M化等新興業務、MOD+OTT服務，將增加1,600名人力，總計將對外號召3,000名新血加入。

謝繼茂強調，在兼顧核心業務及新興業務情況下，未來也將調整人力結構，減緩退休潮的衝擊，以壯大資通訊團隊陣容。