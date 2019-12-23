矽晶圓看俏 環球晶明年回春

受惠於晶圓代工廠12吋廠先進製程產能利用率衝上滿載，帶動矽晶圓需求強勁增加，環球晶董事長徐秀蘭表示，這一波半導體景氣復甦情況比先前預期好很多，12吋矽晶圓市場景氣已經在第四季落底，2020年會呈現逐季復甦，有信心2020年營運表現會優於2019年。至於8吋矽晶圓需求回升較慢且庫存仍有待去化，復甦時間會略為延後一段時間。

由於晶圓代工廠下半年16奈米及7奈米等先進製程產能滿載，邏輯製程12吋矽晶圓需求回升，客戶庫存水位下降，近期開始重啟矽晶圓採購。法人表示，環球晶第四季雖然營收表現將略低於上季約達140億元左右，全年營收預估只會較2018年小幅滑落1～2％，獲利表現約與2018年接近，2020年在需求增加及庫存下滑的情況下，矽晶圓市場景氣步上復甦。

徐秀蘭表示，近期來看12吋矽晶圓市場復甦最為明確，主要是受惠於5G相關需求強勁，帶動邏輯製程12吋矽晶圓出貨回升，記憶體製程12吋矽晶圓預期2020年會止跌回升。對環球晶來說，2019年營收表現雖是逐季下滑，但2020年將呈現逐季回升，營運來看將有V型復甦。

徐秀蘭表示，雖然8吋矽晶圓市場仍有庫存去化壓力，市場復甦仍需要一段時間，但近期8吋晶圓代工廠產能回升，客戶手中仍有庫存，等待庫存去化後就會步上復甦。至於6吋矽晶圓市場的復甦時間可能會更長。

徐秀蘭指出，這次矽晶圓需求回升是由大尺寸往回跑，應用在邏輯製程的12吋磊晶矽晶圓已經開始供不應求，2020年產能幾乎已經賣光，拋光等非磊晶12吋矽晶圓也開始看到訂單急增，產能已經吃緊。整體來看，12吋矽晶圓需求明顯轉強，2020年表現會比2019年好。

據了解，台積電2020年上半年12吋廠產能利用率幾乎達滿載，聯電28奈米接單轉強產能也會達滿載水準，至於國際IDM廠的投片量也維持高檔。法人看好環球晶2020年第一季營收會較第四季持平或小幅成長，隨著出貨量逐季攀升亦將帶動營收表現逐季成長。

在中美晶部份，2019年營運表現優於預期，有正的毛利率及正的現金流量，2020年營運會與2019年差不多，但中美晶會更積極在太陽能電廠的布局，2019年營收約逾10億元，2020年可望呈現倍數成長。