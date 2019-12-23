因應數位化 郵局將推「人臉辨識」提款

因應數位時代來臨，中華郵政積極推動轉型。中華郵政今日表示，郵政Visa金融卡明年起可搭桃捷、高捷；「i郵箱」明年起可用QR Code或金融卡支付；明年底前ATM增加QR Code無卡提款功能，預計後年可掃臉提款。

為提供民眾更安全、便捷的金融服務，中華郵政於2018年開辦「連結郵政竹金帳戶付款」服務，目前有跟街口支付、LINE Pay一卡通、歐付寶、支付連等電子支付業者合作，2019年度推動實體感應式金融卡及虛擬金融卡支付功能，陸續開辦HCE金融卡雲支付、QR Code信用卡帳單掃碼付、郵政VISA金融卡電子發票載具服務等，並串接郵務櫃臺提供郵政金融卡支付、國際包裹QR Code支付稅款，及i郵箱支付服務，給郵局客戶多元付款選擇。

中華郵政表示，「i郵箱」目前只能透過代收貨價方式付款，但未來能以「臺灣Pay」或「e動郵局」APP支付貨款。

郵政VISA金融卡發卡量目前是360多萬張。中華郵政表示，為了讓郵政VISA金融卡更貼近民眾生活，明年Q1之前會提供民眾以郵政VISA金融卡支付桃捷、高捷的車票，目前還在測試中，希望明年能上線，中華郵政會繼續努力往其他票證合作，預計明年下半年洽談悠遊卡。

至於ATM提款方面，中華郵政表示，預計2020年底前選擇較大郵局擇點試辦QR code無卡提款功能ATM，2021年起配合ATM汰換作業新增680臺，預計2022年推出「掃臉」（人臉辨識）提款的ATM。

（中時電子報 潘千詩）