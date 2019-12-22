宏碁攜耐能 搶進智慧零售

看好AI＋IoT商機，宏碁自建雲產品事業去年推出AIoT邊緣運算裝置aiSage以來，積極攜手合作夥伴、擴展在智慧零售、智慧長照、智慧建築與資安等垂直應用領域商機，近期再結盟新創團隊「耐能智慧」，聯手開發AI人工智慧解決方案，提供零售商更即時的AI數據分析依據。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，台灣產業應如何在全球市場競爭突圍，AI趨勢及物聯網已是驅動未來產業的重要引擎，宏碁雲端與耐能智慧的合作即是透過雙方的優勢結盟，提供終端裝置更多的運算能力，為產業帶來彈性和速度的競爭力，在軟硬體結合加乘下，攜手合作夥伴耐能智慧共創雙贏市場。

宏碁雲端以低算力資源運作人體動作影像偵測及分析命題下，耐能智慧的AI模組不僅能在尺寸、功耗和性能間取得平衡，同時亦可運行在aiSage邊緣運算裝置上，更進一步將其研發之AI晶片（KL520）內嵌至aiSage，運用M.2 dongle（NPU，俗稱加速棒）優化宏碁雲端aiSage的運算能力。

另一方面，耐能智慧也透過宏碁雲端的雲架構，強化其AI晶片的效能，提供市場更完整、更具智慧的AIoT解決方案，雙方的結合能提供端到端的互補，針對AI需求的客戶提供完整的解決方案，讓系統整合商得以更輕鬆為客戶建置智慧零售系統，打造全方位銷售策略。

目前aiSage的應用整合包括導入訊連科技的客製化FaceMe臉部辨識引擎解決方案外，宏碁亦與加雲聯網打造智慧樓宇解決方案、與緯創資通合作智慧型照護整合方案、協助漢神百貨導入智慧零售解決方案，同時aiSage也整合集團旗下如安碁資訊的資安妙管家、宏碁智雲健康管理平台、智雲體管理系統和宏碁智雲看板等多項宏碁雲端家族的垂直應用。