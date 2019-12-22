輝達7奈米訂單 台積電獨大

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布推出全新Orin系統單晶片（SoC）及軟體定義自駕車與機器人平台NVIDIA DRIVE AGX Orin。黃仁勳也表示，下一代7奈米訂單絕大多數都會交由台積電，間接打破市場傳言三星低價搶走大單的說法。業界人士指出，NVIDIA即將推出的Ampere架構繪圖晶片，以及Orin系統單晶片，將在2020年採用台積電7奈米量產。

NVIDIA將在2020年推出新一代7奈米Ampere架構繪圖晶片及其它人工智慧（AI）運算晶片，先前市場傳出晶圓代工訂單將由三星取得，不過黃仁勳接受陸媒提問時指出，NVIDIA下一代7奈米訂單絕大多數會交由台積電代工，只有非常非常小的訂單比例會交給三星，而這樣子的訂單分配是基於技術藍圖進程的考慮。總體而言，7奈米晶圓代工訂單絕對是台積電獨大。

對於外界傳出NVIDIA下單三星是因為台積電創辦人張忠謀已經退休，以及為了取得較低的晶圓代工價格，黃仁勳否認此一說法並表示絕對不是如此。黃仁勳指出，他與台積電董事長劉德音及總裁魏哲家都是非常好的朋友，NVIDIA與台積電合作關係非常緊密，可以說若沒有台積電，則NVIDIA不會如此成功，台積電是NVIDIA非常重要的合作夥伴。

黃仁勳在大陸蘇州召開的GTC大會中，宣布推出新一代Orin系統單晶片，該晶片由170億個電晶體所組成，是NVIDIA投入四年心血的研發成果。Orin晶片結合NVIDIA新一代Ampere繪圖處理器（GPU）架構與Arm Hercules CPU核心，以及全新的深度學習和電腦視覺加速器，提供每秒高達200兆次的運算，幾乎是NVIDIA前一代系統單晶片Xavier的七倍。

由於蘋果iPhone 11系列銷售暢旺，加上2020年上半年將推出iPhone SE 2，蘋果現在仍是台積電7奈米最大客戶。另外，華為海思、聯發科、高通等也在第四季採用台積電7奈米量產5G手機晶片。而看好資料中心及雲端運算應用將在5G商用後高速成長，賽靈思、博通等亦擴大對台積電下單量產7奈米晶片。

台積電已宣布大舉提高2019年資本支出至140～150億美元，其中增加的40億美元當中，15億美元用於擴增7奈米產能，25億美元投入5奈米生產線建置。台積電預期2020年資本支出規模會與今年相當。據了解，台積電2020年上半年7奈米製程接單暢旺，產能利用率預期將滿載到第二季。