電競品牌心法 華碩許佑嘉：跨界、跨產業是關鍵

華碩電腦全球資深副總裁許祐嘉表示，在十多年前「電競產業」還未定名，甚至也還沒有專屬於遊戲領域的個人電腦產品或是周邊配備的時期，華碩就注意到這群消費者以及他們的需求，並在2006年創建了子品牌「ROG 玩家共和國」，針對「玩家」痛點設計產品，陸續推出包括電競主機板、電競顯示卡、電競螢幕與電競週邊等十多條產品線。

許佑嘉認為，從整體產業而言，比起過去的「規格戰」、「價格戰」，現今產業發展將更著重及環繞在用戶體驗的生態體系(Ecosystem)，而這裡所指的除了硬體設備，還包括：周邊、玩家、社群、戰隊賽事、技職教育等多元面向，在這當中所蘊藏的市場潛力，可能遠超過大家的想像。若就產品面而言，雖各大品牌廠積極加入搶攻電競市場，但如何做好虛實整合，才能真正吸引玩家。此外，在全球戰場中，面對規格逐漸複雜分眾、性能特色百家爭鳴的產品市場，又該如何能以「態度／風格」吸引消費者產生「認同／信任」，進一步凝聚支持社群形成「品牌忠誠」，便成為決定品牌成敗的關鍵。

有別於其他傳統PC產業與競爭產品的發展，除了技術與產品本身的創新突破，許佑嘉指出，跨界合作、結合產業夥伴出擊，也是ROG玩家共和國走向全球市場，穩站Ｎo.1電競品牌的關鍵要素之一。

首先，是「跨裝置」，許祐嘉認為，漸漸越來越多遊戲可以跨裝置進行，可以在桌機上玩，也可以在單機上玩，出門在外也可以用手機登入繼續遊戲，ROG是業界唯一擁有這麼多電競遊戲相關戰備的品牌，從主機板、顯示卡、筆記型電腦、螢幕、電競路由器、電競週邊、電競手機，全面環繞玩家的遊戲使用體驗。而這些年ROG也發現玩家不僅只是需要高效能的電腦，更希望多款產品間能夠串聯營造一致的遊戲氛圍，也因此催生了Aura Sync同步燈效，使用者透過單一軟體套件，就能隨心所欲客製專屬RGB燈光變化，讓鍵盤的LED燈、電腦機殼或內部零件、耳機燈效等隨著遊戲節奏一起變化，打造獨一無二電競態度與個人化的高度需求。

至於「跨產業」的部分，ROG玩家共和國為發揮不同產品綜效，以及互相延伸用戶群，曾和世界知名遊戲《決勝時刻：黑色行動4 (Call of Duty)》合作，以及與潮流品牌、世界精品推出多款聯名商品，推升在不同消費族群的能見度。

最後，則是「跨場域」，ROG玩家共和國結合電競行銷、遊戲資源，攜手不同場域合作夥伴，推動跨場域、跨功能體驗，例如：在台灣和世界多個國家的區域網咖成立「ROG電競聯盟」(至今在台成員數已超過40家以上)，場館內均配備旗下頂尖高效電競精銳；此外，還有電競旅館以及和歐洲最大專業跑車改裝車廠的合作等。