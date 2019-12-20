日官員：放寬對南韓科技原料出口管制

在中日韓領導人會議即將舉行之際，日本經濟產業省官員今天表示，日方正將7月起對南韓實施出口管制的3項晶片原料中的一項撤銷管制。

這名官員指出，日本供應商如今可以申請長達3年的光阻劑（photoresist）出口許可，而不必每次出貨都申請。

日本放寬部分出口管制的時機，正值第8次中日韓會議即將舉行之際，日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅將在24日順便進行雙邊會談。

這是兩人去年9月以來的首次正式會談，議題可望包括二戰強徵勞工以及對韓出口管制等。

南韓對日本局部放鬆出口管制表示謹慎的歡迎。青瓦台官員表示：「這項最新措施出於日本政府自願，因此可視為部分進展；但我們認為，這不是出口管制問題的根本解決方案。」

南韓貿易部官員告訴路透社，光阻劑出口管制鬆綁，大致上是針對三星電子，只能算是「低度鬆綁」。

日本仍對南韓保留另2項科技原料的出口管制，分別是含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）和諧氟化氫（hydrogen fluoride）。

日本生產全球約90%的光阻劑，用於將電路圖形轉移至半導體晶圓上。南韓企業試圖從日本以外公司採購科技原料，以緩解日本出口限制的衝擊。

（中央社）