台積助攻！華為下一代5G處理器爆逆天性能

華為今年9月在 IFA(德國柏消費性電子展) 正式發表麒麟990(Kirin 990)系列處理器，集成5G數據機晶片全面支援SA/NSA雙模組網路，並由華為Mate30系列手機首發，不過，有消息傳出，華為明年9月將推出的麒麟1020處理器曝光，將直接使用 Cortex-A78架構，並採用台積電5奈米工藝。

美國商務部今年5月華為被列入實體清單，美企被迫暫停與華為業務往來，確定Mate30系列手機無法使用Google服務。不過，華為雖然海外市場受到嚴重衝擊，但仍持續布局5G以及手機業務，國際市調機構Canalys數據顯示，今年第三季華為在大陸市占率升至42%，創歷史新高；市調機構 Strategy Analytics也指出，今年第三季全球智慧手機出貨量，三星以市占率21% 居冠，華為以18%緊追在後。

據 GSMArena 報導，華為下一代的5G行動處理器「麒麟1020」，性能將比麒麟990系列提升50%，預計將採用5奈米製程，並有可能跳過Cortex-A77架構，直接使用 Cortex-A78架構。相較於高通、蘋果以及AMD處理器僅用7奈米深紫外光(DUV)製程，麒麟990系列處理器採用台積7奈米極紫外光（EUV）微影技術的強效版製程（N7+），更是對台積電先進製程有著高度信任。

若發展持續下去，麒麟1020在5G方面將有更大突破，更快的網速、更快的網路切換，至於確切的發布時間，依照華為過去慣例，應該也要在9月發布，並在下一代Mate系列手機首發。

不過，現在就把目光擺在麒麟1020也太早，目前搭載麒麟990系列的核心機型，包括華為Mate30系列、榮耀V30系列，性能在5G方面仍處於優勢地位，加上5G市場仍在發展初期，各家處理器開發商競爭激烈才剛開始。

(中時電子報 呂承哲)