力推AI 林百里獲頒一等科技獎

科技部18日頒發首屆「一等科技專業獎章」，廣達董事長林百里因對人工智慧（AI）產業發展的貢獻獲獎。林百里回憶，他的AI夢起源於1956年電影《禁忌星球》，與電腦結緣將近60年，期許台灣可以成為AI輸出國，而不要做付費國，必須贏在起跑點。

科技部訂定「科技部科技專業獎章頒給辦法」昨首次頒獎，頒給林百里外，還有中研院孔祥重院士及新思科技陳志寬總裁等三位人士，希望激勵更多優秀科技人才積極貢獻心力，讓台灣科技實力在國際發光發熱。

科技部長陳良基表示，林百里發揮「AI傳教士」的精神，不斷透過各種場合推廣AI對產業發展的重要性。林百里以飛機來比喻，AI是駕駛、5G是引擎，可以帶動產業起飛。科技部特別頒發一等科技專業獎章，表彰林百里發展AI產業專用資源、致力推廣AI應用的傑出貢獻。

科技部指出，廣達2018年承接我國首部國家級人工智慧超級電腦建置案，聯合國家實驗研究院高速網路與計算中心、華碩雲端、台灣大哥大等單位，以不到一年時間，打造全球排名前20運算力。林百里更促使AI雲的規格超越臉書、微軟、Google等大廠，是台灣近年來在AI與雲端系統整合技術的重要工程。

林百里七歲開始接觸電腦世界，他回憶，1956年的電影《禁忌星球》讓他開始對電腦好奇，片中有太空人以超光速登陸其他星球，還有第一代AI機器人，使得林百里對AI、電腦、機器人等，有初步想像。

1988年創業之初，林百里就認為電腦應該是要可攜帶的，不能只是放在桌上，所有電腦工程技術都應做成筆記本大小，才是真正的PC。林百里笑稱：「很多人都說我是看太多科幻小說。」後來與MIT實驗室接觸，「anyone, anywhere computing」對林百里有很大啟發，運算應該是要在遠端進行，因此自2000年開始發展AI，直到2006年雲端運算興起。

對台灣未來AI發展，林百里指出，推動AI不是為了賺錢，而是要培養國家實力，AI是未來20到30年的趨勢，也可能取代很多人的工作。