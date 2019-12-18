振曜 擴大電子紙應用觸角

振曜（6143）、元太（8069）以及繁體中文電子書平台Readmoo群傳媒，18日宣布共同捐贈450台電子書閱讀器予嘉義縣政府，於縣內40所國小及嘉義縣立圖書館、各鄉鎮圖書館建立電子書閱讀器行動圖書館。振曜期望擴大電子紙應用，延伸到航空、物流、醫療等新領域。

振曜期望電子紙相關的應用落實到教育當中，振曜副總陳玉華表示，有效探索知識的方式之一來自於閱讀，良好的閱讀內容搭載優質的閱讀載具可培養學童認知及邏輯思考等能力。振曜藉由自身硬體設計技術的製造能力，為學子們打造可隨身攜帶又便利好讀的電子書閱讀器，協助學童培養良好的閱讀習慣。

「e啟讀出未來」活動邁入第三年，繼前兩年推廣至南投縣及彰化縣之後，今年則前進嘉義縣政府。嘉義縣共有145所國小，在嘉義縣教育處的協助下，此次活動的電子書閱讀器將捐贈給縣內40所國小，還會把部份電子書閱讀器分配到嘉義縣立圖書館及嘉義各鄉鎮圖書館，讓未獲得捐贈的國小能以班級為單位進行團體借閱。共計捐贈450台電子書閱讀器，每台均已預先裝載100本童書，共計4.5萬冊，都是適合低、中、高年級學童閱讀的電子書籍。

此外，振曜還將電子紙推廣應用擴大深化到航空、工業物流和醫療等不同的生活場域。外掛式電子行李標籤是振曜針對航空運輸推廣的主力產品，不需電池供電的電子行李標籤是採用NFC技術由手機供電，並結合RFID，可提高行李分檢的正確性，有效追蹤行李動向，降低遺失風險。應用在工業物流運輸的物流箱標籤則是電子紙的最新應用，內建了G-Sensor／溫度感測器及GPS，可透過NB-IoT的無線傳輸，即時更新顯示並隨時掌握貨物的位置。

在醫療方面，振曜推出的整合式智慧醫療產品服務，可提升醫護工作效率及優化醫病關係。現階段電子紙醫療產品，例如床頭卡、電子紙藥盒標籤及NFC醫療流程卡等已在各規模醫院陸續導入應用。

振曜科技營運長林志茂表示，未來將整合集團內各醫療主力產品，例如取號機、門診報到／叫號機等，提供不同規模的醫療院所所需的整合式智慧醫療產品服務，有效提升護理人員工作效率與資訊正確性，優化醫護服務品質。