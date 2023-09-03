顧寶明女兒告繼母侵佔!共同持有不算遺產?

國內喜劇泰斗顧寶明去年3月心肺衰竭逝世，享壽72歲，但就在他1年忌日前夕，卻驚爆遺族爭產官司。顧寶明與第一任妻子所生的女兒顧乃玠清查遺產，發現父親第三任妻子陳燕青在父親死後10天，火速將他價值逾千萬的存款、股票和外幣陸續轉進自己帳戶，因此對繼母提告侵占和偽造文書，陳女則辯稱財產為夫妻共有。台北地檢署日前偵結，認定陳女涉嫌偽造文書及侵占顧寶明遺產共1058萬3320元，將陳女依法起訴並建請法院宣告沒收不法所得。

顧寶明1976年開始投身舞台劇，在華視綜藝節目《綜藝100》參與短劇演出闖出知名度，除了演出果陀《暗戀桃花源》成為經典，也曾演出電影《投名狀》、電視劇《櫻桃小丸子》真人版的爺爺「櫻友藏」。

他一生共有3段婚姻，前2任妻子分別為他生下1女1子，婚姻卻都未能長久。直到55歲時與小他33歲的第3任妻子陳燕青閃婚，兩人雖膝下無子，但已廝守近20年。

這次爆出爭產風波的，正是顧寶明與第1任妻子所生的長女顧乃玠，由於她比繼母陳燕青還大7歲，傳出兩人在籌辦顧寶明喪禮過程中就已意見不合。

顧寶明過世後，顧乃玠向國稅局調閱父親財產清冊，發現繼母陳燕青在短短10天內，將顧寶明名下華南銀行700萬元銀行定存解約，連同原本200多萬的活存，透過網路銀行，分為100、200萬不等的金額，匯入自己的新光銀行帳戶。

另外，顧寶明證券帳戶內的3檔股票，包括台積電、兆勁、達欣工等3檔股票同樣遭賣出，得款65萬4942元也全進了陳燕青口袋。顧乃玠對此提出異議，向繼母提告侵占和偽造文書。但陳燕青到案後，主張財產為夫妻共有，否認有相關犯行。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允表示，依民法第1030條之1規定，無論是夫或妻任何一方過世，生存的配偶都可以在申報遺產稅時，主張「剩餘財產差額分配請求權」，可節省遺產稅，計算方法如下：

被繼承人的剩餘財產

被繼承人死亡時的原有財產價值（指於婚姻關係存續中取得而現存的原有財產，不包括因繼承或受贈取得的財產）－負債＝被繼承人的剩餘財產。

可請求分配剩餘財產差額的上限

生存配偶於被繼承人死亡時的原有財產價值－負債＝生存配偶的剩餘財產（被繼承人的剩餘財產－生存配偶的剩餘財產）X１/２＝可請求分配剩餘財產差額的上限。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允提供。圖／今周刊提供

值得注意的是，「剩餘財產差額分配請求權」，是從請求權人知道雙方有剩餘財產差額時開始計算，若2年間不行使就會消滅。如果是法定財產關係消滅，也就是一方死亡或離婚、判決離婚起，超過5年不行使也會消滅。

許多夫妻婚後會將收入集中管理，但萬一資產集中在某一人名下卻遭遇不幸，就會衍生類似的財產分配問題。儘管生存配偶可以主張財產是共有，但除非提早做好財務規劃或設立遺囑，否則未亡人也只能先取得剩餘財產差額的一半，餘下資產仍會被視為遺產，由未亡人與繼女、繼子共同平分。

（郭美懿 ）

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