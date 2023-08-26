全球最低稅負制 專家分析台灣三部曲接軌

國際反避稅號角已響起，財政部擬研議短、中、長三部曲循序導入全球最低稅負制。專家分析，第一步可先調高國內既有的企業基本稅額徵收率至15%、不排除採差別稅率；中期參照OECD標準，避免給予過度租稅優惠，以優先保留課稅權；長程目標則為全面接軌，涉及國內法大翻修。

經濟合作暨發展組織（OECD）推動反避稅提案，歐盟、日、韓等國家，如火如荼規劃執行堪稱國際租稅史上最大變革的「全球最低稅負制」（第二支柱，GMT）。

全球最低稅負制瞄準合併營收達7.5億歐元的跨國集團，估計台灣有百家企業受影響，長期鑽研相關議題的台大法律學院助理教授陳衍任說明，未來一間跨國企業，不管是母公司或其海外子公司，在全球各地要繳至少15%的最低稅負。

陳衍任指出，全球最低稅負制3大核心觀念，包含「所得涵蓋原則」（IIR）、「低稅支付規則」（UTPR）、「合格國內最低稅負制」（QDMTT），可視為各國守住課稅權與稅基的武器。

陳衍任舉例，台灣的一個跨國企業集團，母公司控股越南子公司，越南子公司再轉投資一間位於免稅天堂的公司A，由於免稅天堂當地稅率是0%，若台灣實施IIR，公司A少繳的15%稅，母公司所在國台灣，就擁有這筆補充稅的優先課稅權。

假如台灣沒有實施IIR、中層控股公司的所在地越南有實施，則越南可以遞補課稅權；實施IIR的必要性就會在此顯現，陳衍任說，「因為你不實施，課稅權就旁落他國」。

陳衍任進一步表示，若台灣、越南都沒有實施IIR，則會檢視跨國企業集團其他子公司的所在國，有無實施UTPR；假定此跨國企業在馬來西亞也有一間子公司，在馬國實施UTPR的前提下，就會由馬國課稅，使有效稅率達到15%。

IIR、UTPR制度複雜，陳衍任表示，想要實施，必須與很多國家形成資訊交換的綿密網絡，由於國際現實問題，台灣可能較無這樣的空間，所以目前政府採取CFC（受控外國企業）制度先行的方式，降低全球最低稅負制可能帶來的衝擊。

另一種情境，陳衍任指出，假設台灣是某外商子公司的所在地，外商子公司在台灣享有租稅優惠，有效稅率僅12%，則3%會被實施了IIR的外商母集團所在國課走，因此台灣得逐步檢討租稅優惠的必要性，「你給的優惠太多，（有效稅率）小於15%，就只是把稅留給別的國家去課」。

全球最低稅負制如何在台落地，財政部研擬採取短、中、長程三部曲「緩進」接軌，不會一步到位，而是循序漸進給企業時間因應；事實上，先前也有科學園區業者相當有國際觀，認為台灣要正視全球最低稅負制的發展，適時調高稅率，確保「稅留在家」。

陳衍任認為，台灣短期可先評估調整企業在國內既有的「營利事業基本稅額徵收率」，現行為12%、最高可訂在15%，稅率調整免修法；至於是否採取差別稅率，避免合併營收不到7.5億歐元的企業受影響，有待政策衡酌。

不過，陳衍任表示，國內基本稅額徵收率、全球最低稅負制有效稅率，計算方式有些差異、內涵不同，「12%調到15%無法直接解決事情」。

因此，陳衍任指出，台灣第二步可考慮導入QDMTT措施，在這一機制底下，可先把稅留在國內課徵，避免其他國家依據IIR或UTPR規則，將稅徵走；但採取QDMTT有個前提，即國家稅法設計良好，不可給出過度的稅捐優惠，OECD也設有相關標準，供各國檢視。

台灣最終當然就是實施IIR、UTPR，以完整接軌國際稅制，陳衍任表示，這涉及修國內法，需要考量的因素很多，可視為長程目標。

財政部官員表示，台灣勢必要導入全球最低稅負制，現仍須謹慎精算、評估將對企業、稅收帶來何種程度的影響，並觀察各國實際推動情形，規劃台灣具體接軌方式，以迎接全球反避稅大浪。

（中央社記者張璦台北26日電）

（編輯：翟思嘉）1120826

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