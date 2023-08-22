自助洗車場設浪板隔區 仍須繳房屋稅

不少民眾都會將愛車開到自助洗車場清洗，常有業者選擇搭建簡易的鐵皮屋作為場地，彰化縣地方稅務局提醒，雖然只是以浪板區隔洗車車位，且沒有門窗，但仍需申報設立房屋稅籍繳納房屋稅。相對的，如果是鋪設遮陽網，則不受此限。

稅務局指出，對於具有頂蓋、樑柱或牆壁，且固定於土地上的建築物，不論形式如何，都會被視為房屋、需納入房屋稅的課稅範圍；然而，如果自助洗車場所的棚架，只是單純的鋪設遮陽網，和具有頂蓋的建材浪板不同，且無法完全遮陽避雨，就不在房屋稅的課稅範圍之內。

稅務局說明，針對原先已存在的建築物，如有新建、增建、改建，就要在建造完成日起30天內，主動向當地稅捐稽徵機關申報，以免經查獲遭補稅及處罰。

除了以浪板區隔車位的自助洗車場需要課徵房屋稅，民眾若在土地上興建收容貓狗的房屋，甚至是飼養鴿子的鴿舍，同樣需要繳納房屋稅。

桃園市政府地方稅務局解釋，為配合農業發展政策，促進以企業方式但經營農牧場，所以專供飼養禽畜的房舍免徵房屋稅。不過，所謂家畜、家禽，僅限牛、羊、馬、豬、鹿、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鴕鳥等，經中央主管機關指定的動物，貓狗不在規定範圍，亦即，貓狗飼養場所並非畜牧場。另外，除飼養貓狗的房舍外，因鴿子也非屬中央主管機關指定的家畜、家禽，所以民眾所興建的鴿舍，如為房屋稅課稅範圍，仍應課徵房屋稅。