小確幸！調高股利所得抵稅額 待財部研議

存股族小確幸！有民眾在公共政策網路參與平台提案，調高股利所得可抵減稅額的抵減率與可抵減金額上限，分別調高為10％與8.4萬元，已經附議超過5000人成案，財政部必須在2個月內回應。如果成形的話，以股利所得5萬元計算，存股族每年省稅可以多750元。

財政部2019年實施股利所得併入綜所稅總額課稅，並按股利所得的8.5％計算可抵減稅額，最高可抵減8萬元的金額至今已3年未調整，但是同期間免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等都有調高。

為了公平，有民眾在公眾政策平台提出建議，調高股利可抵減稅額，從8萬元調高至8.4萬元；此外，可抵稅額比率，政府是依據2018年營所稅率17％，折半8.5％作為抵減率；而2020年營所稅率提高到20％，比率應該也要提高到10％。

以甲君為例，如果每年股利所得5萬元，雖然股利計入綜合所得額課稅，但是股利可以抵減應納稅額比率8.5％，可抵減額就是4250元；如果調高到10％，就立刻增加到5000元，直接省稅750元。

會計師表示，依提案，抵稅額是依據營所稅率減半而來，確實股利可扣抵稅額拉高到10％較為合理。一般小資族、存股族要抵扣到8萬、8.4萬元有一定的難度，另一般大股東股利收入多採28％分離課稅，提高抵減比率有利於一般小資族、存股族。

財政部回應，股利抵減金額和扣抵比率不必然與通貨膨脹直接掛鉤，且如果要提高抵減率或金額，必須要考量稅制公平，如薪資所得者是否有相對的優惠，財政部將在收到成案通知後，再審慎研議。

（中國時報 吳靜君）