領導Z世代新人成功在企業發展

根據台灣就業通「2020青少年就業困擾與需求大調查」，有超過40％的社會新鮮人會擔心職場文化適應問題。而其中，有超過半數（65.6％）的社會新鮮人擔心自己是否可以適應主管的管理風格，其次是同事間的相處（55％）。對於許多社會新鮮人來說, 職場是一個需要花更多時間適應的新環境，無論是企業文化、工作內容、組織氣氛、主管管理風格、同事間的相處……等等，都跟在學時期大相逕庭。針對新鮮人適應職場的難題，雇主可依需求編制合宜教材或指引協助新人更快熟悉職場文化與增加工作效率。其內容第一部分可包含勉勵新人的訊息：鼓勵每位新人對工作充滿熱忱、共同創造和諧的工作環境、並激勵每位新人發揮在職場的超能力，藉此降低新人對於新環境的緊張感。最好也能收錄同事們親筆寫上對新人的祝福，期許每一位新人都能夠在工作崗位上發揮所長，與企業共同成長。內容的第二部分可為企業文化介紹；好的企業文化是成為最佳雇主重要的因素之一；而企業使命、願景、以及年度策略也宜包含在這個章節；透過這個部份，協助每一位同仁聚焦年度目標，加深內部全體同仁的連結，為共同的目標邁進。

第三部分為協助新人提升工作效率及決策效率的管理工具與管理概念。其中可收錄：

●艾森豪矩陣（Eisenhower Matrix）：藉由將工作本質以重要性與急迫性分為四個類型－重要、不重要、急迫、不急迫；以此釐清工作順序，提前採取行動並做好規劃，進而協助同仁提升工作效率。

●STAR原則：鼓勵同仁藉由紀錄工作中的情境（Situation）、執行中的工作任務（Task）、工作過程中採取的行動（Action）、得到的結果（Results），以累積經驗，並從曾犯錯誤中成長，使其在工作上更游刃有餘。

●目標關鍵結果（OKRs）：鼓勵同仁使用目標關鍵結果（OKRs）進行工作；藉由設定有挑戰性的目標（Objective），搭配衡量目標達成的關鍵結果（Key Results），使事務所同仁的目標彙整與事務所年度總目標有直接連結。

●九點矩陣：鼓勵同仁藉由畫圖連線的方式跳脫框架思考，隨時具備彈性（Flexibility）。而最後一個部分是活動剪輯，企業為實踐企業社會責任，會舉辦如淨灘、捐贈物資、捐款等公益活動。同仁們可將參加活動的照片黏貼於書內，紀錄與企業一起實踐企業社會責任的過程，加深對CSR議題的認識。

值得一提的是Z世代他們的世界比以往顛覆更多了，透過網路及各樣的APP，他們的社交不只侷限在人與人間的互動，有更多的部分是轉移到數位世界。一些老舊的企業文化是否對Z世代新人友善是值得關心的議題。如硬用舊的框架套住Z世代新人，未必會是最好的方法。期待企業主可以有更多的與時俱進措施來協助Z世代新人。隨世代交替，Z世代新人帶來的觀點也可成為企業未來的競爭優勢。（本文作者為Grant Thornton Taiwan正大聯合會計師事務所襄理）