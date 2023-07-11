保價金可抵債 成獵稅重點

欠稅大戶想「藏富於保險」賴帳，行不通了。最高法院民事大法庭去年底裁定，保單價值準備金具現金價值的實質權利，可拿來強制執行償付欠稅跟債務後，新北市稅捐稽徵處循此裁定，一次追回一筆2千餘萬元的十餘年欠稅款。此案是利用保價金成功追稅的首例，未來有欠債手上又有大額保單的民眾，恐成為獵稅重點。

新北市政府稅捐稽徵處表示，一位林姓欠稅大戶，滯欠2,000餘萬元的娛樂稅十餘年，過去經移送強制執行多年，名下已無財產，且早已出境，有關限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段都已無法執行。

後來新北稅捐處發現，林姓欠稅人名下購有累積高達近億元的保單，以人壽保險為主，也包括外幣保單和投資型保單，稅捐處因而提起民事訴訟求償，主張保單解約償付欠稅及遲延利息。

但欠稅人及保險公司均聲明異議，並援引105年高等法院法律座談會見解，主張要保人繳納保費累積的保價金不是要保人的財產，保險公司在還沒構成保險給付條件時，自然沒有任何金錢需要給付給要保人，執行機關也無權命令保險公司終止契約，償付解約金。

新北稅捐處於是從109年起，開始與林姓欠稅人及保險公司纏訟，一、二審皆敗訴，法院的理由支持保險公司及欠稅人的看法，認定保險具有一身專屬性，不適用代位權規定，除非要保人同意解約，或保險給付條件成就，否則不能拿來抵債。

不過，最高法院去年底召開民事大法庭的裁定，讓爭議大逆轉，也統一了見解。根據裁定理由，保價金具有現金價值的實質權利，且並非附停止條件的債權，不因保險契約未經終止或特定事由未發生，而有不同的認定。換言之，法院可以終止債務人為要保人的人壽保險契約，命保險公司給付解約金，再以解約金償付債務。

林姓欠稅人在得知裁定結果後，為減輕須額外給付的遲延利息負擔約235萬元，及避免保單被解約、失去投保利益，已主動繳納欠繳的2,358萬餘元稅款及執行費用88萬餘元。

新北稅捐稽徵處強調，這項裁定為稽徵機關清理欠稅可執行壽險保單創造先例，對稅務機關欠稅清理工作注入強心針，日後也可作為各稅務機關與執行機關執行保險契約時的依據，開啟執行保險契約清償欠稅的管道。

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