證交稅強勢助攻 6月稅收創新高

財政部11日公布6月稅收統計，受到美股漲勢激勵、AI（人工智慧）議題持續發酵和外資熱錢湧入三大效應帶動，6月證交稅延續前一月的強勢表現，實徵金額197億元、年增率27.9％，為近19個月最大漲幅。

由於證交稅助攻，加上營所稅和綜所稅今年未再因疫情延後報稅，6月總稅收實徵淨額8,534億元，年增73.7％；前六月實徵淨額合計2兆936億元，年增49.2％。不論是6月單月總稅收還是上半年總稅收，均創歷史新高。

財政部表示，單月創新高的主要稅目還有營所稅和綜所稅；至於上半年創新高的稅目則有營所稅、綜所稅、營業稅、關稅、房屋稅和牌照稅。證交稅上半年合計845億元，是歷年第三高，僅次前年的1,367億元和去年的952億元。

財政部統計處專門委員梁冠璇指出，6月台股受惠美股漲勢激勵、AI題材發酵，加上外資熱錢湧入，上市櫃股票平均每日成交值來到3,769億元、年成長幅度達31.4％，股市成交值創下19個月新高，帶動稅收成長。

如果以7月至11日止平均每日成交量4,129億元來看，相較去年全年平均成交量2,885億元和今年財政部編列證交稅預算的2,648億元，財政部認為，「如果股市可以維持現有成交量，對證交稅會是很有力的支撐」。

至於上半年證交稅實徵金額845億元、年減107億元、減幅11.2％，梁冠璇表示，主要是前六月股市日均成交量3,011億元，較去年同期少了8.3％，但減幅已縮減至個位數，且前六月實徵淨額在歷年同期排名第三高。

關稅方面，前六月實徵731億元、年增66億元，梁冠璇表示，主因小客車、動物產品及調製食品等進口稅額增加；其中小客車實徵191億元、年增59億元，雙創2013年統計以來同期新高，貢獻整體關稅年成長金額約9成。

房屋稅6月實徵淨額273億元，前六月實徵淨額849億元，主因開徵件數增加，及部分縣市實施非自住住家用房屋差別稅率（囤房稅）所致。新增實施的桃園、台中、台南、高雄、新竹和屏東，相關稅收約12.58億元。

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