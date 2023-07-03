稅單逾期免慌 這些地點都可繳納

民眾詢問收到國稅局核發的110年度綜合所得稅核定稅額繳款書，因工作忙碌忘記繳納，等到發現時，稅單已過期了，該至何處繳納？

財政部南區國稅局表示，繳納期限屆滿3日內，納稅義務人仍可持繳款書，至有代收稅款之金融機構繳納（郵局不代收）；應納稅額在3萬元以下者，還可至便利商店（統一超商、來來OK、全家、萊爾富等4家）繳納。

另外還可使用自動櫃員機（ATM）或透過網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）以信用卡、晶片金融卡或活期（儲蓄）存款帳戶線上繳稅；也可利用手機透過開辦繳稅服務的行動支付及電子支付帳戶業者的APP，直接掃描繳款書上的QR-Code線上繳納稅款。

南區國稅局說明，依《稅捐稽徵法》第20條規定，逾期繳納稅捐每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金，在還不會加徵滯納金的前3日，可利用上述繳稅管道繳納稅款。

一旦超過繳納期限屆滿3日後，依法須加徵滯納金，超過30日還會被加徵滯納利息，遇到假日也照樣核算，此時只能到有代收稅款的金融機構繳納，無法使用上述便利的多元管道繳納稅款，請民眾特別留意。

南區國稅局提醒納稅義務人，收到核定稅額繳款書時，要記得在繳款書所載的繳納期限內繳納，以免因超過繳納期限3日而被加徵滯納金及利息，徒增繳稅負擔。