收到稅單如有不服 應如何救濟

財政部高雄國稅局表示，民眾收到稅捐稽徵機關核定稅額通知書、繳款書或罰鍰處分書等核定稅捐或罰鍰處分，如不服該處分時，應於法定期間內申請復查；倘對稅捐稽徵機關之復查決定仍不服時，應循序提起訴願及行政訴訟。

高雄國稅局進一步說明，《稅捐稽徵法》規定之復查程序，為訴願提起之前提要件（又稱訴願先行程序），納稅義務人如對核定稅捐或罰鍰處分不服，須先申請復查，由稅捐稽徵機關進行自我審查該處分之合法性及妥適性，納稅義務人不得直接提起訴願。

申請復查之法定期間為30日不變期間，起算時點依不同情況說明如下：

（一）核定稅額通知書「有」應納稅額或應補徵稅額者，應於繳款書送達後，於繳納期間屆滿之次日起30日內申請復查。

（二）核定稅額通知書「無」應納稅額或應補徵稅額者，應於核定稅額通知書送達之次日起30日內申請復查。

（三）依各稅法規定以「公告」代替核定稅額通知書之填具及送達者，應於公告之次日起30日內申請復查。

高雄國稅局強調，如果申請復查期限的最後一天遇到例假日、國定假日或其他休息日，則順延至次一上班日，惟最後一天如遇調整為彈性補班日之情形，因行政機關仍照常上班，則無往後順延規定之適用。

高雄國稅局特別提醒，復查申請方式須填具復查申請書，且申請人務必簽名或蓋章，並檢附證明文件，除向原稅捐稽徵機關臨櫃辦理外，亦可透過郵寄或至財政部稅務入口網線上登錄申請（仍應檢附已簽名或蓋章之復查申請書及相關證明文件，郵寄至稅捐稽徵機關才完成申請程序）。

另如超過30日法定期限才申請復查之案件，稅捐稽徵機關會以程序不合駁回，請民眾特別留意，以免損及自身權益。