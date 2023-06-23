支付海外權利金 兩方式可節稅

企業引進生產技術、商標權或電腦程式著作權時，常會支付權利金給外國授權公司，會計師表示，企業可考慮申請適用租稅協定上限稅率，或者申請適用所得稅法第4條第21款權利金免稅，有機會把適用稅率自原本的20％降至10％或免稅。

依據現行稅法規定，在未申請租稅減免情況下，企業給付海外權利金時需按20％扣繳率進行扣繳。KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師黃彥賓指出，權利金扣繳節稅方式比服務費扣繳租稅優惠少，且條件較嚴苛。

目前較常見的節稅方式，一是申請適用租稅協定上限稅率，例如授權外國公司所在國家與台灣簽訂有租稅協定者，則企業不必向稅局申請事先核准，可按租稅協定的上限稅率（一般為10％）進行扣繳申報。

但黃彥賓提醒，台灣企業於給付權利金時，要填寫上限稅率申報書，並檢附外國稅務機關出具的居住者證明、外國公司所出具的受益所有人證明、授權契約書及計算權利金明細等文件。

第二種方式，則是申請適用所得稅法第4條第21款權利金免稅，前提是台灣企業所引進的專利權、商標權或電腦程式著作權是用於製造新產品、改良生產製程或提供新生產技術，並經工業局及國稅局核准。

這部分又可分專利權、商標權和電腦程式著作權，黃彥賓表示，其中專利權需經國內或國外主管機關核准登記、確有實質技術引進，且屬關鍵技術而國內無法提供，或國內可提供，惟其效能無法滿足台灣企業產品規格要求。

同時，外國公司所屬的國家需為世界貿易組織會員國，且台灣企業以重要生產企業及其相關技術服務業為限。

商標權則需經經濟部智慧財產局註冊在案、需向經經濟部智慧財產局辦理授權登記，且外國公司的商標需與台灣企業的商標併列於商品、服務或其有關物件，且台灣企業以製造業及其相關技術服務業為限。

黃彥賓說明，電腦程式著作權的兩個要件，一 是外國公司所屬國需為世界貿易組織會員國；二是台灣企業以製造業及其相關技術服務業為限。

因所得稅法第4條第21款權利金免稅適用要件較為嚴苛，企業申請時也要留意有三種不得適用狀況：一是所引進技術如是供研發使用，將無法適用，因非引進生產相關技術。二是所引進之技術如未經專利登記，將不得適用，因專利登記是適用要件；三是所引進技術如供國外關係企業加工使用也不得適用，因其未供台灣企業自行使用。