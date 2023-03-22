節能家電退稅申請 國稅局提醒6常見錯誤

財政部北區國稅局表示，民眾購買節能電器申請退還貨物稅，部分民眾因不諳規定而未能退稅或延緩退稅，因此彙整常見六大錯誤提醒民眾注意，包括：線上申請未上傳存摺封面、申請人非買受人、製造號碼或機器號碼填寫錯誤、逾期或重複申請等。

北區國稅局說明，節能電器退還貨物稅政策，自2019年6月15日起實施，民眾購買經經濟部核定能源效率為第一、二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，買受人六個月內可檢附統一發票或收據影本等，以線上或書面方式向國稅局申請退還貨物稅，每台最高以2,000元為限。

根據統計，截至2023年2月底，全國已申請771萬台。

北區國稅局表示，常見錯誤樣態有六，一是採「簡化身分認證」線上申請，但未上傳存摺封面：採用「簡化身分認證」方式線上申請，限採直撥退稅，須核對申請人金融帳戶資料，如未上傳存摺封面、填錯帳戶資料或提供的帳戶為外幣帳戶等，將無法退還稅款，須待申請人補正。

二是逾期申請：應於購買日（即取得之統一發票或收據記載之交易日期）的次日起六個月內，向任一國稅局提出申請，逾期申請將無法退還稅額。三是重複申請：每台節能電器以申請一次為限，不可重複申請。

四是申請人非買受人：取得的統一發票或收據上載有買受人統一編號者，應由該統一編號的買受人提出申請。五是電器的製造號碼或機器號碼填寫錯誤：為確保填寫資料的正確性，請參考保固卡、外箱或機體貼紙之資訊，另分離式冷氣僅室外機具能源效率分級，應填寫室外機製造號碼。

六是購買的電器未符合能源效率第一級或第二級：能源效率分級資訊可至「經濟部能源局」能源效率分級標示管理系統查詢。

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