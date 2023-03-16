捐物資也要開發票 以免好心被雷親

財政部台北國稅局表示，營業人捐贈民生物資給街友或相關社福團體、公益組織，請務必留意相關營業稅課徵及開立統一發票等規定，以維權益。

該局說明，營業人產製、進口、購買供銷售之貨物，如原非備供捐贈使用，係以進貨或有關損費科目列帳，且貨物購入時所支付之進項稅額已申報扣抵銷項稅額，嗣轉作捐贈時，除為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者外，依加值型及非加值型營業稅法第3條第3項第1款及同法施行細則第19條第1項第1款規定視為銷售貨物，按所捐贈貨物之時價開立統一發票。

但如營業人於購入貨物時已決定供作捐贈使用，未將購入貨品取得統一發票之進項稅額申報扣抵銷項稅額，則營業人以該貨物從事捐贈活動時，可免視為銷售貨物並免開立統一發票。

該局舉例，甲公司將購入原供銷售目的的20個電暖器，每個時價新台幣5,000元，轉作捐贈社福團體，因購買時所支付之進項稅額已申報扣抵銷項稅額，則甲公司應依時價100,000元開立買受人為甲公司之統一發票，此張統一發票所載明之稅額不得再申報扣抵銷項稅額。

甲公司另購買十床棉被計20,000元，併同上開活動捐贈，因購入時已決定供作捐贈使用，所支付之進項稅額未申報扣抵銷項稅額，該十床棉被可免視為銷售貨物並免開立統一發票。

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