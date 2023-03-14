財部本會期 續推權證避險降稅､房屋稅修正

財政部15日將至立法院業務報告，依財政部提交的書面內容，本會期將續推五大法案，其中最受注意的仍是權證避險降稅和房屋稅條例修正。

其中修正「房屋稅條例」部分條文，主要是為防杜所有權人藉由將房屋分割為小坪數，規避房屋稅負等，擬具「房屋稅條例」部分條文修正草案，增訂住家房屋現值10萬元以下免徵房屋稅條件，以自然人持有全國三戶為限，排除非自然人適用，目前已交付黨團協商。

至於修正「證券交易稅條例」部分條文，財政部表示，為提升權證造市品質，促進權證市場發展，配合金融政策，對基於履行權證報價責任規定及風險管理目的出賣權證避險專戶內經主管機關核可標的股票者，證交稅稅率擬由現行3％調降為1％，適用期間五年。該修正目前交付財政委員會審查。

此外，財政部表示，配合「信託法」修正草案，強化公益信託的監督及管理機制，及因應實務需要及落實政府提供租稅優惠政策，將修正「所得稅法」及「遺產及贈與稅法」部分條文，目前相關條文也已交財委員會審查。

財政部解釋，公益信託類型日趨多元，現行「所得稅法」及「遺產及贈與稅法」規定得享租稅優惠受託人資格僅限「信託業法」所稱信託業，為督促公益信託達成公益目的，防杜藉公益信託獲取不當租稅利益，因此修法。

針對修正「加值型及非加值型營業稅法」，財政部表示，為掌握營業人開立電子發票情形與保障交易相對人取得合法憑證及維護消費者兌獎權益，因此修正「加值型及非加值型營業稅法」，增訂營業人開立電子發票負有依限將發票等資訊存證「財政部電子發票整合服務平台」的義務，並訂定未依規定時限或未據實存證的罰則。

最後則是修正「貨物稅條例」，財政部指出， 為達成「台灣2050淨零排放路徑及策略」有關住宅部門提升家電、設備能源效率目標，仍有鼓勵民眾購買節能電器產品，並帶動電器產業轉型發展的必要，應延長購買節能電器退還減徵貨物稅適用期間兩年至2025年6月14日止，目前已完成預告程序。

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