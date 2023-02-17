英屬維京群島 列歐盟反避稅黑名單

歐盟理事會14日公布新版稅務不合作名單，包含了更新版的黑名單與灰名單。本次修正最受矚目的變化是英屬維京群島（British Virgin Islands，BVI）被列入黑名單，台資集團經常使用的香港和馬來西亞仍舊列在灰名單中。黑名單從原本的12個增加到了16個，新增的四個國家為英屬維京群島（British Virgin Islands，BVI）、哥斯大黎加（Costa Rica）、馬紹爾群島（Marshall Islands）以及俄羅斯（Russian）。

黑名單中的16個國家分別是：美屬薩摩亞（American Samoa）、安吉拉（Anguilla）、巴哈馬（Bahamas）、英屬維京群島（BVI）、哥斯大黎加（Costa Rica）、斐濟（Fiji）、關島（Guam）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、帛琉（Palau）、巴拿馬（Panama）、俄羅斯（Russian）、薩摩亞（Samoa）、千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）、英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）、美屬維京群島（the US Virgin Islands）以及萬那杜（Vanuatu）。台商投資架構中較常見者的薩摩亞，至今仍留在黑名單，沒有被移除。本次修正最受矚目的變化是英屬維京群島（British Virgin Islands，BVI）被列入黑名單中。BVI在2022年被列入灰名單，本次移入黑名單是因為BVI的指定請求資訊交換（exchange of Information on request）制度有所缺失。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師范香琴說明，這是BVI首度被加入歐盟黑名單，主要與審核時間點設定有關。BVI政府已發布公告回應，新的公司法規已經修改了相關制度並於今年起生效，但因為審核時間點較早未能反映這個變化，導致BVI被放入這次的黑名單中，BVI政府已經爭取進行補充審核程序，希望盡速從黑名單裡移除。更新後的灰名單有部分變動，本次被移出灰名單的有七個國家，其中BVI、哥斯大黎加，以及俄羅斯被移到黑名單，另外有三個國家被加入灰名單中，分別為阿爾巴尼亞（Albania）、阿魯巴（Aruba）和拉索（Curacao）。灰名單中也繼續存在香港、馬來西亞等數個境外來源所得不課稅的國家，根據過去的公告內容，這些國家地區需在2022年12月31日的期限內完成所承諾的事項，改善他們對境外來源所得不課稅的制度。本次清單發布時點雖然已經超過先前的改革期限，但考量香港和馬來西亞在改善境外來源所得稅制上有所進展，審核後仍舊列在灰名單中，獲准得延後到今年（2023年）年底前完善相關立法。

范香琴提醒，台資企業經常使用的BVI、香港與馬來西亞仍在歐盟稅務不合作名單中，這些國家為避免被歐盟懲罰（例如提高扣繳率，禁止獲得歐盟資金及要求揭露更多企業資訊等遵循成本等），會持續完善相關反避稅制度，對企業跨國投資與營運產生一定的影響，管理階層應隨時關注最新的變化並儘早擬定完整的稅務策略。

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