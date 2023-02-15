各「師」今年報稅小確幸 財政部升費用率

醫事人員、補教業者和其他執行業務所得者（如律師、會計師等）連三年減稅。財政部指出，執行業務者、私人辦理補習班幼兒園與養護療養院所因受新冠疫情影響，2022年度適用費用率可予調增。

其中，醫事人員5月報稅時，各項收入適用的費用率得按費用標準的118.75％計算，等於減稅額度可提高18.75％。

至於非醫事人員受疫情衝擊者（如律師、會計師等執行業務所得者），2022年度收入總額較2021、2020或2019年度減少達30％者，費用率可按費用標準112.5％加成計算，等於減稅額度提高8分之1。

財政部15日發布「稽徵機關核算111年度執行業務者收入標準」、「111年度執行業務者費用標準」及「111年度私人辦理補習班幼兒園與養護療養院所（下稱其他所得者）成本及必要費用標準」。

財政部指出，考量2022年COVID-19疫情持續嚴峻，且本土確診病例大幅增加，2022年度有持續提供租稅協助措施的必要，故適度調增2022年度執行業務者及其他所得者費用率。

財政部強調，醫事人員屬防疫前線，需採取更高規格防疫措施，有其特殊性，「醫事人員」各項收入適用費用率得按費用標準的118.75％計算（2011年為117.5％），即減稅額度可提高18.75％。

至於「非醫事人員」部分，考量2022年度因應疫情提供延／分期繳納稅捐協助措施及經濟部補助受疫情影響企業收入減幅評估標準與2021年相同，且受影響程度與防疫前線之醫事人員有別，維持年度收入總額減少達30％者適用費用率得按費用標準的112.5％計算。

財政部表示，主要是合理反映業者受疫情影響營運情形，並減輕其所得稅負擔。

執行業務者多為白領階級，例如律師、會計師、地政士、商標與專利代理人、記帳士。

財政部已連三年針對醫事人員執行業務者提供加成減稅措施，2020年度為112.5％，2021年度提高到117.5％，2022年度再提高至118.75％。

受疫情衝擊的執行業務者也是連三年適用紓困減稅，只要證明2022年度收入較2021、2020或2019年年減3成以上，或申請延分期繳稅及經濟部補助者，即可適用費用加成減稅112.5％。

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