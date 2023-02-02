地方超徵紅包 729億元入袋

各地政府超徵紅包入袋729億元。財政部國庫署2日表示，111年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算通知分配數增加729億元（含利息收入1.3億元），業按公式設算分配，於1月18日完成撥付作業。

財政部指出，中央統籌分配稅款屬受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付。年度中，原則上依預算通知分配數按月平均撥付，如實際收入數超過預算通知分配數，則於預算整理期間結束（次年1月15日）後，辦理第13次撥付作業。

針對1月18日已撥付完成的729億元分配數，財政部也強調，有提醒各地方政府應就其獲配款項優先用於償還債務，如非用於償還債務亦應審慎規劃妥善運用。

財政部2日指出，據111年度中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數新台幣3,858億元，較預算通知分配數3,084億元增加774億元，其中來自國稅部分，所得稅及營業稅分別增加437億元及370億元，另貨物稅減少30億元，至納入中央統籌分配稅款屬地方稅的縣（市）土地增值稅則減少3億元。

至於2023年，依財政部編列的中央普通統籌分配稅款，在預期稅收可望成長下，共編列3,412億元，約年增13.6％。

據悉，除了統籌分配稅款，若加計主計總處編列的一般性補助款，台北市今年估可分配到逾651億元財源，遠超過其他縣市；而高雄市、新北市也都突破500億元大關，分別有551億元、506億元。

依財政部公2023年普通統籌分配稅款分配明細，合計共釋出3,412億元，年增407億元，且22縣市統籌稅款都比2020年提升，其中又以台北、新北、高雄分配到的統籌稅款最多。

中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10％、營業稅總收入減去依法提撥的統一發票給獎獎金後40％，及縣市徵起土地增值稅的20％。

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