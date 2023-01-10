2022稅收超徵4,950億 寫紀錄

財政部10日發布最新稅收統計，2022年稅收實徵淨額3兆2,191億元創下歷史新高，且全年較預算數超徵4,950億元也是史上最大超徵額，但因股市日均量萎縮，2022年證交稅「斷崖式」減少998億元，創下歷史最大減額，年減率36.3％是自2002年以來20年最慘衰退幅度。

財政部指出，2021年因資金寬鬆，航運、鋼鐵及元宇宙等題材發酵，日均成交值達4,613億元，致證交稅全國實徵數達2,754億元，較預算數增加1,554億元，增加129.5％。 反觀2022年股市全年日均量僅2.885億元，反映在證交稅實徵淨額全年僅1,756億元，年減36.6％，且較預算短少13億元。但1,756億元仍是歷年次高水準。

至於2023年證交稅預算，財政部指出，目前初編金額是1,546億元，設算日均量是2,640億元。官員指出，預算金額編的比2022年達成數還低，確實是反映對未來股市有些不確定性。官員表示，股市對經濟波動敏感度較高，以去年為例，證交稅大減近千億元，除前一年基期較高，主要是受俄烏戰事、升息和封控等三大因素影響。

財政部指出，2022年僅三大稅收未達預算，除證交稅短徵13億元，貨物稅少於預算數 319億元、土增稅則少116億元，達成率都不到9成。

貨物稅主要是受政策減稅（如水泥、遊戲）影響，加上戰事讓汽車供應鏈受阻；土增稅是受央行升息和經濟干擾，加上大額稅款案件減少，僅徵得930億元，是2019年以來首度低於千億元。

財政部統計，土增稅2022年起徵件數57.52萬件，較2021年減少近9萬件、年減幅13.5％；實徵淨額930億元，較2021年減少170億元、年減15.4％。

2022年實徵淨額達標稅目包括遺產稅、特銷稅、營所稅、贈與稅、期交稅、印花稅、綜所稅、營業稅、關稅、房屋稅、地價稅、菸酒稅、牌照稅及娛樂稅。其中高出金額較多的是營所稅2,943億元、綜所稅1,208億元和營業稅 752億元。其中創新高稅收則有關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅和總稅收，超徵4950億元更是史上最高。