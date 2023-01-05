朝野協商台版晶片法 拚下周三讀

立法院長游錫堃今日主持朝野協商，在產創條例10-2上，在野黨立委均質疑，條文規範「為強化產業國際競爭優勢，並鞏固我國產業全球供應鏈之地位，於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司」的相關定義並不明確，而且忽略保障中小企業。

經濟部推動產創條例10-2修法，被認為是台版晶片法，條文規範：為強化產業國際競爭優勢，並鞏固我 國產業全球供應鏈之地位，於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，符合下列 各款條件者，得就當年度投資於前瞻創新研究發展支出金額25％，抵減當年度應納營利事業所得稅額，並以不超 過其當年度應納營利事業所得稅額30％為限。

國民黨立院總召曾銘宗表示，依法納稅、依法減稅，因此法律授權必須清楚定義。產創條例10-2很明顯指的是台積電，那聯電算不算？經濟部必須說清楚到底有幾家業者可以適用。同時，經濟部也要說明，為什麼推出台版晶片法，就可以讓台積電留在台灣？

藍委李貴敏指出，產創條例10-2中是限制特定公司可以申請投資抵減，但是沒有照顧中小企業，真正需要鼓勵的是中小企業，才有能力投入研發和轉型，不是給大企業加碼。而且大型企業國際募資較為容易，但中小企業沒有租稅誘因，要自己投入研發，研發後未必會有回收，呼籲經濟部體諒民情，納入中小企業。

李貴敏也質疑，條文中指的「前瞻創新研究發展」定義並不明確，這項條文被認為是台版晶片法，但為什麼只重視半導體，其他產業都不放在行政單位眼裡。

經濟部長王美花回應，訂定產創條例10-2的目的，是因為各國國際競爭很激烈，用大額補貼來吸引，各國都關注半導體，因為半導體在先進科技有重要地位，在製造方面比較欠缺，大額補貼吸引國際半導體去設廠。台灣本來就有半導體群聚，要如何做得更好，要思考台灣怎麼走。

她強調，條文沒有只限半導體，希望把國際上最突出的產業強化和鞏固，沒有只限半導體，因此條文中沒有指定單一行業。國際領先是說在國際上有市占率和不可取代地位，電動車零組件也有很大市占率，也都是國際供應鏈關鍵地位，這對台灣產業和經濟都有很大外溢效果。設計這個條文，是要給這些企業有特別機制。

至於中小企業，王美花指出，產創條例第10條和10-1都有租稅優惠，非常重視中小企業，政府相關研發補助等，對中小企業更為有幫助。條文中，有些名詞造成不確定問題，但這個規定就是考量到適用的產業不是單一產業，產業變動很快，這兩三年的變動就跟過往差別很大。

民進黨立院總召柯建銘認為，每個國家都在扶植關鍵技術，中小企業放在一起談是不對的，這個條文要從國家產業政策來談，國家競爭力如何培養，優勢在哪裡，要很清楚，搭配國家整體產業政策。

柯建銘也表示，台灣所有半導體公司董事長，都是他的好朋友，大家都說，台灣半導體產業興起，要感謝過去促轉條例，分紅配股等等，半導體產業在台灣製造，是全世界最便宜的地方，去大陸不值得，去美國不得已，占比很低。台灣在這個關鍵時刻，美國在做晶片法，不得不應對美日壓力，如何保持優勢和領先地位，這個法和中小企業保護與優惠無關。

相關爭議點，游錫堃裁示，按協商條文通過。預計下周立法院院會將進行三讀，完成修法。

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