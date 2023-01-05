集資買彩券中頭獎分錢 這樣做免繳贈與稅

6日的威力彩金上看3.6億元，讓許多小資族再度打算集資包牌，希望透過中頭獎給自己賺年終或達成年後免工作的夢想。

據了解，財政部臺北國稅局近來接獲民眾不少來電，都是詢問分配集資購買公益彩券之中獎獎金是否應申報贈與稅？

國稅局說明，依遺產及贈與稅法第4條第2項規定，該法所稱贈與係指財產所有人以自己之財產無償讓與他人，經他人允受而生效力之行為。過年將至，為提升中獎機率，不少人紛紛集資下注購買彩券試試手氣，出資人按出資比例分配中獎獎金之行為，非屬贈與，免向戶籍所在地之主管稽徵機關申報贈與稅。

集資購買公益彩券屬民眾經常性活動，無須事先向國稅局報備。國稅局建議，一、民眾可於簽注前以紙本或網路表單，註明投注站、投注日期及每位出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件；二、拍照並提供予各出資者留存備查，不僅可作為中獎獎金分配依據，亦可提供日後國稅局查核審認。

但國稅局也提醒民眾應注意中獎獎金運用情形，如有涉及遺產及贈與稅法第4條規定，贈與人在一年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額（244萬元）時，應於超過免稅額之贈與為發生後30日內，向主管稽徵機關辦理贈與稅申報。如仍有課稅疑義，可洽戶籍所在地國稅局詢問。

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