他回國帶104條電子菸菸草闖關 下場曝

近年日、韓流行電子加熱菸，但因台灣尚未開放，國境解封後有民眾赴日補貨電子菸的菸草，且一帶就是104條（1,040包、20,800），結果闖關失敗。

台北關近月查獲自東京入境的本國籍旅客，其託運行李內夾藏電熱式菸草104條，爰依規定予以暫扣。 事實上，海關規定，年滿20歲以上者入境，每人僅能攜入未逾捲菸200支或菸絲1磅或雪茄25支（三者擇一），才得免徵進口稅（即免稅數量）。且配合「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點修正，自110年1月1日起，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過部分之菸酒由海關沒入外，另按每條（200支）捲菸處1,000元罰鍰。

以上例來看，該闖關民眾如果帶的是傳統菸草，除了超額部分會被沒入，還會被處至少10萬元以上罰款。

但台北關表示，電熱式菸草產品目前在國際屬新興菸草產品，因其產品屬性定位不明，仍屬未開放進口物品，經海關查獲者均一律採暫扣處理，並逐案移請主管單位依相關規定論處。也就是這位民眾的104條電熱菸草雖然被扣，但可能不必交罰金。

對此，台北關強調，國內法規尚未對電熱式菸草等相關產品開放進口，自國外輸入、販賣前述等商品，均屬違法行為。未來將持續加強電熱式菸草的邊境查核，阻絕於關口，請民眾切勿以身試法。

（工商時報提醒您 吸菸過量 有害健康）