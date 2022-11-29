微型電動二輪車30日起納管 須保強制險

微型電動二輪車30日起納管，路政司長林福山29日說明3重點，分別為：掛牌、納保、限齡；新買車輛必須掛牌、投保強制險，並且限制騎乘年齡必須要在14歲以上。

林福山指出，投保強制險的規定，金管會已經公告，新車一律投保3年的強制險保費1,358元，投保2年期保保費971元，投保1年保費約563元。他說，微電車的使用壽命通車比機車短，因此針對此特性做此投規劃。

11月30日起民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證正本、印章、出廠證明、統一發票、有效期間30日以上之強制汽車責任保險證等文件及規費450元（號牌300元、行照150元）。林福山表示，在明年底免徵450元牌照和行照規費，鼓勵民眾儘早準備。

另移工需檢附雇主同意書（使用中車輛免附）至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格之型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里/小時以下規定）合格後，由各公路監理機關核發牌照。

公路總局提醒，依道路交通管理處罰條例在今年4月19日修正施行前，已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章之微型電動二輪車，應於今年4月19日修正施行後二年內依規定登記、領用、懸掛牌照，請車輛所有人儘速至監理所站辦理，避免受罰。

新車未投保掛牌上路處1,200-3,600元罰鍰，未滿14歲騎乘微型電動二輪車處600-1,200元；微型調動二輪車未投保且肇事罰9,000到12,000元。

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