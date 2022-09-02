五大財稅法案 下會期闖關

財長蘇建榮2日指出，五大財稅法案將列入下半年會期優先法案，盼盡快三讀，其中4案已在立院審查，包括納管加熱菸的菸酒稅法、增列招商機制的促參法、配合國際稅則修正的海關進口稅則，還有增訂公益信託管理機制的所得稅法與遺贈稅法修正案。

另，貨物稅條例修正案同樣有望在下半年三讀通過，即為老舊大貨車汰舊換新可減免貨物稅最多40萬元，因該優惠將於今年底屆期，考量我國仍有7.8萬輛一至三期大型柴油車未汰換，為鼓勵車主換新，因此財政部決議再延長其優惠4年至2026年底，現交由政院處理。

菸酒稅法主要是配合菸害防制法母法納管加熱菸，設置法源以課稅，按每公斤或每千支徵收1,590元從高課徵，該案已完成立院初審且免經協商，下半年可直接進入二、三讀程序。

促參法是招商制度新增「政府有償取得公共服務（PFI）」機制，針對優先性、迫切性和必要性的公共建設，由民間出資興建，政府定期購買其服務，每年約可額外創造250億元PFI投資商機，有利長照與綠能產業發展，現已完成立院初審。

而所得稅法與遺贈稅法草案部分，主要為強化公益信託適用租稅優惠要件、建立公益信託申報與減免制度，將與信託法一併審查，目前皆在立院審查中。

至於近年券商引頸期盼的證交稅條例修正案（權證避險降稅案），即為券商避險交易可適用證交稅優惠稅率千分之1（原為千分之3），實施期間暫訂為五年，目前仍在政院處理中。官員透露，因本會期為預算會期，可能要等到明年上半年會期才有機會闖關。

立院綠營黨團表示，考慮到國家稅基與國營事業發展，立院各黨團已陸續盤點下會期優先法案，預計菸酒稅法可完成三讀，惟下半年適逢預算會期與地方選舉，其他法案可能需同時考慮施政優先順序。