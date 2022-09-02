雲端發票500元獎 增至215萬組

財長蘇建榮2日於媒體記者會指出，為提高民眾使用雲端發票誘因，今年下半年（7～12月期發票）我國500元雲端發票專屬獎項組數將從165萬組提高到215萬組，增開50萬組500元獎，每張雲端發票中獎機率可達到千分之3.63。

我國今年兩度加碼雲端發票專屬獎，包括自今年1～2月起增開65萬組500元獎；另下半年也加碼增開50萬組500元獎，估計可提高雲端發票中獎機率約千分之0.3。

自下半年起，各期統一發票獎項包括1,000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、20萬元頭獎至200元六獎3組；另還有雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎215萬組。

為提升民眾索取雲端發票意願，財政部自去年起持續加碼雲端發票專屬獎項，從去年上半年將100萬元雲端發票專屬獎增加到30組、2千元雲端發票專屬獎增加到1.6萬組、500元雲端發票專屬獎也增加到100萬組，去年下半年也增開800元雲端發票專屬獎10萬組。

另響應淨零碳排政策，我國設定發票無紙化目標，目前雲端發票使用率約47％，財政部今年將原本增開200元六獎的預算挪至500元雲端發票專屬獎，以利衝刺雲端發票使用率達到50％。

財政部賦稅署表示，過去我國每年上半年會增開1組200元六獎、下半年則可能增開1～3組200元六獎。惟今年上半年挪移預算以增開500元雲端發票獎項65萬組，下半年也依統一發票經費執行情形二度增開500元獎50萬組，以鼓勵民眾將雲端發票儲存在手機條碼載具，落實無紙化。

此外，針對套領發票情況，賦稅署自今年起完成修正「統一發票給獎辦法」，若為不合常規交易、無正當理由取得大量小額發票，且該期中獎發票達一定張數者，財政部將不予兌獎。