送員工中秋禮盒 不能抵營業稅

中秋節即將來臨，財政部高雄國稅局表示，部分公司會在節慶贈送禮盒給客戶或員工，但是該筆禮品屬於餽贈性質支出，其進貨收據或發票屬於交際應酬或酬勞員工目的，不能扣抵銷貨營業稅額。

我國營業稅屬於內地消費稅性質，也就是針對境內銷售的最終買受人課徵。如果我國店家進貨再銷貨，其貨物本身營業稅負等於消費稅型態，將轉嫁給最後的消費者。

一般來說，企業在計算營業稅額時，可依照進貨收據折抵店家銷售端的營業稅負，也就是「進銷互抵」，僅就互抵後餘額報繳營業稅。

但按加值型及非加值型營業稅法第19條規定，如果企業一開始就將產製、進口、購買之貨物供酬勞員工、交際應酬或捐贈使用，除了協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻外，其他類型並非銷售或捐贈政府行為，不能折抵營業稅。

官員表示，企業購買物品若已確定是員工抽獎或酬勞物品，企業等於是最終端的「消費者」，後續贈送給員工的行為不用開立統一發票也不算銷售貨物，因此無法折抵。

由於我國營業稅是「屬地原則」，即針對台灣境內的銷售勞務或是貨物的行為課稅。官員表示，能否折抵營業稅關鍵在於統一發票，如果是非銷售則免開發票且無法折抵。

舉例而言，A公司在今年8月購入100個中秋禮盒送給員工，取得銷售額8萬元的統一發票，按照營業稅率5％計算，進貨的營業稅額為4千元，但因為送給員工的行為非屬銷售，自然不會開立銷售發票，因此A公司在申報營業稅時，該筆禮盒的4千元進貨營業稅額無法扣抵。