前七月總預算歲入1.7兆 優預期

財政部國庫署副署長顏春蘭25日指出，今年度1～7月中央政府總預算歲入累計實收數為1兆7,262億元、年增17.7％，較累計分配預算數1兆3,920億約多出24％，較預期更佳，預算達成率約76.1％，主要為所得稅、營業稅收成長而挹注歲入。



依國庫署統計，歲入可分為稅課收入（中央政府實徵稅收）、非稅課收入（中央政府其他收入等）。我國1～7月累計稅課收入為1兆5,180億元、年增19.1％，預算達成率約79.7％，執行率127.2％。



顏春蘭分析，稅課收入成長主要為去年上市櫃企業獲利創新高，挹注企業營所稅，而員工分紅獎金增加、產銷概況升溫也助攻綜所稅與營業稅收，營所稅、綜所稅及營業稅收分別年增2,363億元、725億元及170億元；惟證交稅因地緣政治與升息、貨物稅因大宗物資降稅而分別減少614億元及210億元。



至於我國1～7月累計非稅課收入為2,082億元、年增8.4％，預算達成率約57.3％，執行率104.7％。



顏春蘭表示，非稅課收入包含營業盈餘及事業（1,475億元）、財產（187億元）、其他（132億元）、規費（181億元）、罰賠款（106億元）等，其中以營業盈餘及事業收入額外進帳144億元最多，主要為陽明海運去年獲利良好，今年每股派發股利20元，國家持股獲配股利數也連帶增加94億元，另還有央行繳庫數年增50億元。



此外，行政院25日同步公布112年度預算數，其中，112年度歲入編列2兆5,565億元、年增12.8％。



展望明年歲入概況，顏春蘭認為，財政部對明年稅收持審慎樂觀態度，但是仍需觀察四項因素，包括疫情、地緣政治與全球升息腳步，還有各國物價上漲壓力，將持續留意國內消費與外銷力道。