國旅一日遊 五大規範上路

交通部10日公告「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，該事項為規範消費者在旅遊當日現場臨時報名參加的國內一日遊，即日起生效。

2017年蝶戀花賞櫻團國道翻車事故後，交通部針對現場臨時報名的「即興式」一日遊， 訂定「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，但受疫情影響停擺，7月7日行政院已正式核定，8月10日生效。

此次規範有5項重點，第一「強化契約審閱規定」，業者在簽約前應充分將契約內容向消費者說明，雙方謹簽訂書面契約或以雙方同意之其他適當方式表示同意。再者是「明定業者應清楚揭露之資訊」，包括簽約地點、日期、旅遊行程、旅遊費用、消費者集合出發時間地點以及最低組團人數等資訊。

第三，「明定出發前解除契約之效果」。消費者未準時到達造成未能出發，或未能中途加入旅遊者視為任意解約，應繳交行政規費、賠償損害，且不得請求退還旅遊費用。若不可抗力或不可歸責雙方事由致無法履約，任何一方可以解除契約，不負損害賠償責任。

第四，「明定旅遊內容變更之效果」，若是可歸責於業者變更，消費者可請求業者賠償該差額一定倍數違約金，並可終止契約；但若是不可抗力或不可歸責於業者變更，業者不得收取增加費用，減少部分應退還。

最後，消費者在旅遊中發生身體或財產上事故的後時候，業者應盡善良管理人之注意為必要之協助及處理；此外，未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。