家事移工月薪 調高為2萬

勞動部10日宣布通過規劃家事移工建議調薪方案，由現行月薪1.7萬調高至2萬元，即日起，針對新招募引進或期滿續（轉）聘家事移工都將適用新制，若契約未屆期移工，雇主年底前主動提前加薪，可申請薪資補貼。依勞動部規劃，一般雇主與低收及中低收入雇主分別給予最高6,000元、10.8萬元薪資補貼，估至少9.6萬個家庭可申請補貼。

勞動力發展署署長蔡孟良並表示，在調薪規劃公布後，印尼政府也同意，即日起重新恢復家事移工文書驗證並開放來台，將有效紓解國內看護移工短缺，解決6.4萬個家庭苦等看護問題。

勞動部表示，就業安定基金管理會在7月會議中決議，請勞動部提出調高家事移工薪資規劃，及弱勢家庭薪資補貼的措施。勞動部10日在就業安定基金管理會上提出相關規劃，考慮雇主經濟負擔，並合理改善家事移工薪資結構、整體移工管理及穩定移工來源等面向，通過新措施。

調薪部分，對於新招募引進或期滿續（轉）聘家事移工，每月薪資由1.7萬調高至2萬元；如繼續於同一雇主工作滿3年續聘，建議雇主再加薪每月1,000元至月薪2.1萬元；若是於同一雇主繼續工作滿6年以上續聘，建議再加薪每月1,000元至月薪2.2萬元，並自即日起實施。若雇主同意尚在勞動契約聘期內的家事移工調高薪資，則可以適用申請補貼。

在補貼部分，低收入戶或中低收入戶、依《身心障礙者權益保障法》領取生活補助費、依《老人福利法》領取中低收入生活津貼者，提供每月3,000元薪資補貼，補助期間最長3年，每案最高補助10.8萬元，預計有1.1萬個家庭受惠。至於其他一般雇主如同意年底前提前調薪，就可申請每月1,500元薪資補貼，最長補助4個月，每案最高補助6,000元，預計至少有8.5萬個家庭可請領補助。