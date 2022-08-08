光電模組玻璃免貨物稅 延長五年

光電業利多來了，為強化國內光電產業發展以達到節能減碳目標，行政院8日核定延長太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅五年至2027年11月23日，因應貨物稅條例提供一次延長權限，本次免經立院審查，自即日起延長施行。



依貨物稅條例規定，平板玻璃需課徵10％貨物稅，不過為鼓勵我國光電產業發展，立院自2017年三讀通過貨物稅修正案，增訂第9-1條光電模組玻璃免課貨物稅規定。



依現行貨物稅條例規定，自2017年11月24日起五年內，我國業者從國外進口或自行產製專供太陽光電模組用玻璃，只要檢附「承諾不轉售或移作他用聲明書」及工業主管機關（經濟部）用途證明文件，即可免課貨物稅。



另在課稅期限屆滿前半年，行政院可視實際推展情況決定延長光電模組玻璃貨物稅優惠年限一次，本次也決議再延長五年。



經濟部指出，考量到綠電與再生能源為台灣「六大核心戰略產業」，配合國際間因應氣候變遷，我國推動「2050淨零排放」計畫刻不容緩，更應積極規畫節能減碳國家發展整體策略及打造零碳能源系統。由於增設太陽光電模組為其中重要策略之一，因此延續太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅具政策必要性。



經跨部會討論後，財政部參考經濟部建議，依貨物稅條例規定陳報行政院建議繼續延長太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅措施實施年限五年，落日期限從原定的2022年11月24日延長至2027年11月23日，並經過行政院核定通過，自即日起延長施行。