繞道投資陸 第三地、大陸稅負可扣抵

財政部南區國稅局指出，若台商以第三地公司轉投資大陸，其投資收益在當地繳完稅、匯回第三地再繳當地稅負，匯回台灣則列入營所稅，而我國依兩岸人民關係條例可接受第三地與大陸憑證抵稅，等於台商繞道投資可扣抵第三地與大陸稅負成本。



官員指出，國內企業投資海外或大陸公司所獲配的股利，如果要拿完稅憑證抵稅，原則上僅限「直接持有」的海外、大陸公司，還有以第三地子公司「間接持有」大陸公司情況。若該筆股利在當地已課稅，則該筆稅款可計算限額自國內企業營所稅中扣抵。



例如台商企業直接投資美國公司，其每年獲配股利要匯回台灣以前，須先行適用股利扣繳30％稅率，餘額再匯回台商企業。台商企業海外投資所得雖要併計營所稅，但在美國當地扣繳稅款可依憑證扣抵。



但如果是台商以第三地紙上公司轉投資其他國家，僅限扣抵第三地公司稅負，也就是「直接持有」情況，例如用第三地轉投資美國，以投資淨額計入我國營所稅，但只能用第三地完稅憑證扣抵，不能用美國當地完稅憑證。



惟涉及第三地轉投資大陸時，官員指出，依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第24條規定，台企在當地投資收益可視為大陸地區來源所得、併入境內所得課稅，為避免重複課稅，台企轉投資收益在大陸地區及第三地區已繳納的所得稅皆可從營所稅額中扣抵，但最多僅限扣抵大陸所得部分。



舉例來說，若台企透過第三地子公司繞道投資大陸地區A公司獲得100萬元股利所得，在大陸當地扣繳10萬元稅款，回到第三地子公司再繳稅10萬元。



台企在申報營所稅時，針對大陸收益則以「全額」100萬元計稅，再以大陸與第三地各10萬元完稅憑證扣抵。