房屋稅基 彰化縣一口氣漲六成

財政部賦稅署指出，今年適逢13個縣市調整房屋稅基年度，目前包括彰化縣、台東縣確定調整房屋標準單價，其中，台東縣擬提高16％，而彰化縣因近40年來未調整，本次將一口氣提高60％，創13縣市調幅最高紀錄。



另花蓮縣、屏東縣、南投縣、新竹縣、新竹市等縣市則以調高路段率為主，同樣有利提高稅基，台南市稅局也表示，會跟進提高標準單價。據財政部掌握資料，初估今年13個縣市透過調整標準單價或路段率等手段，全數調漲房屋稅基。



財長蘇建榮指出，目前財政部每月都會找適逢調整房屋稅基年度縣市「喝咖啡」，掌握稅基概況，避免地方政府在房價高漲時刻還調降稅基，未真實反映市場走勢。



蘇建榮一再重申，囤房稅最重要的不只稅率，還有稅基（房屋評定現值），而房屋評定現值涵蓋房屋標準單價與路段率、折舊率等，由各縣市房屋標準單價每三年重新檢討評定。



為督促各縣市政府稅捐單位合理評定房屋稅稅基及規定徵收率，財政部近年公告標準單價調幅指標，雙北、高雄等10個縣市，近40年標準單價調幅在80％～160％，為調整單價前段班；桃園市、新竹市、台中市、屏東縣、花蓮縣等七個縣市調幅約60％～80％，為中段班。



後段班（低於60％）則有台南市、彰化縣等五縣市。財政部今年特別緊盯適逢調整年度的嘉義縣、嘉義市、台南市、彰化縣等四縣市。



賦稅署官員指出，彰化縣已確定調高標準單價，一口氣調高60％，為近40年來首次調整，合理反映新成屋營造成本，台南市也有意願調高，尚待具體方案，另樂觀看待嘉義縣市以調整路段率等方式跟進。



隨2021年下半年全台房價飆漲，為合理評定房屋稅基，官員表示，財政部要求地方政府引進大數據資料，包括實價登錄、營業額、土地公告現值、土地區段地價等作為參考，讓稅基更貼近實際市價。



此外，財政部未來考慮採房屋稅基備查機制，由地方評定房屋稅基並報請財政部備查，若調整幅度不合理，地方政府需重新評估。