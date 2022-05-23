菸害防制法初審無共識 提朝野協商

菸害防制法13年未修正，加上各式新興菸品問世，立法院衛環委員會23日完成《菸害防制法》修正草案初審，但47條中僅11條通過，多達36條保留，包含購菸年齡提高到20歲、加熱菸開放與否、加熱菸載具列管等關鍵條文都保留、未取得共識，將留待下會期朝野協商。

立委林為洲指出，此次審查主要爭議有三項。一是購菸年齡提高到20歲，原先一度獲得共識，但因涉及整個條文及罰則問題，因此保留。召委賴惠員也說，若是限制20歲才可購買菸品，同時又推動無菸校園，對於20歲以上的學生該如何認定，實際執行上還有細節要討論。

第二，加熱菸是否開放尚未達成共識。林為洲表示，有委員認為不應開放加熱菸，目前看來行政院態度明顯，是要納管加熱菸，「在協商時政院版本通過可能性滿大」。第三，加熱菸載具是否要跟菸品一起列管。他指出，若菸品不能廣告，那載具（加熱器）功用就是抽菸，是否也要一起嚴管也是爭議點之一。

林為洲表示，他所提案菸品不應公開陳列，及疑似未滿20歲要購買菸品者要出示證件皆獲得共識。此次修正若上路對超商影響不小，因現行香菸擺在收銀機後方，是最顯眼之處，形同廣告效果，應該要下架，不要公開陳列。至於菸盒外的警示圖文面積從35％擴大到85％，他說，有人認為佔比太大，看起來會太可怕。

召委賴惠員裁示，全案審查完畢，但仍須交黨團協商。她會後受訪指出，此次修法中有部分條文匡列範圍太嚴格，跟生活上有落差，還需要做深入討論。