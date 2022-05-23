520結婚潮 把握逾千萬贈與免稅

近期為520結婚檔期，財政部賦稅署表示，父母可以利用子女結婚登記前後半年內適用婚嫁贈與免稅額100萬元，在搭配每人每年贈與免稅額244萬元，合計雙方父母今年贈與1,376萬元給新人免課稅。

不少新人有意結縭，因近期本土疫情確診數激增，單日染疫人數甚至高達9萬人，多數新人皆暫緩辦婚禮，僅先做登記，但父母應在子女「結婚登記前後半年內」把握時機贈與以節稅。

依遺贈稅法規定與財政部公告，自2022年起，每人每年都有244萬元贈與免稅額（2009年～2021年每人每年贈與免稅額為220萬元），只要贈與人（送出財產者）當年度贈與他人財產總價值未超過244萬元，統統免課贈與稅。

但如果贈與人（送出財產者）當年度贈與他人財產超過免稅額度，例如長輩在同一年中贈與多位晚輩，總計其送出資產價值超過244萬元，該位長輩（也就是贈與人）超過免稅額、免計項目等部分的「贈與淨額」需課徵贈與稅，應在贈與行為（簽署贈與契約）後30天內向國稅局申報。

若當年度贈與淨額在2,500萬元以下，贈與人（送出財產者）適用贈與稅率10％，贈與淨額在2,500萬元～5,000萬元間適用贈與稅率15％，至於贈與淨額超過5,000萬元則適用贈與稅率20％。

如果是子女結婚，依遺贈稅法規定，在子女結婚（以登記時間為主）前後半年內，雙方父母贈與子女財產可額外適用100萬元的婚嫁贈與免稅額，若加上雙方父母每人每年贈與免稅額244萬元，該年度四位父母贈與免稅額合計為1,376萬元（344萬*4），可有效移轉財產給子女並節省未來遺產稅。

另外，如果是父母贈與不動產給子女，父母應先行向國稅局申報贈與，取得贈與稅完稅或免稅證明書，才能至地政機關辦理不動產移轉登記，惟受贈的子女可能需負擔土地增值稅以及契稅稅額。