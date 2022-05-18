催生、挺租屋族 所得稅修法闖關

為了體恤租屋族和鼓勵生育，朝野立委紛紛提出《所得稅法》第17條修正案，共有4大版本，包含時代力量將幼兒學前特別扣除額加倍至24萬元、長照特別扣除額也加倍至24萬元、提高租金列舉扣除額到30萬元；以及江永昌等朝野立委提案，將房屋租金從列舉扣除改列特別扣除額，讓更多租屋族受惠，每戶額度從為17萬到30萬元不等，財政部則認為，要調整特別扣除額影響甚大，需要通盤檢討、審慎評估。

現行《所得稅法》第17條規範，幼兒學前特別扣除額為12萬元、長照扣除額也為12萬元；而租屋租金支出則是為列舉扣除，最高也僅有12萬元。

朝野立委認為，現在少子化、高齡化使得家庭的負擔沉重，加上房價高漲，租金居高不下，家庭經濟愈來愈沉重。

立委江永昌和吳玉琴指出，根據統計，2019年度只有2.7萬戶租屋族申報，相較於「住宅狀況抽樣調查」推估約有100萬租屋族差距頗大，這也意味列舉扣除部分租屋族無法受惠。時代力量黨團也指出，租金支出的居高不下，已連續超過130個月未跌，已經是家庭沉重負擔。

立法院財委會明（19）日將審查時代力量、朝野立委們提出的《所得稅法》第17條修正草案4大版本，時代力量所提案是將現有的幼兒學前特別扣除額從現行的12萬元調高到24萬元、長照扣除額也是加倍為24萬元，而租金列舉扣除額從上限12萬元提高到30萬元，降低家庭的賦稅支出。

江永昌、吳玉琴等則依據主計總處2020年資料顯示，家戶平均租金支出為18萬元，提案將房屋租金扣除額改列為特別扣除額，額度分為17萬與18萬元；立委吳怡玎則也提案將房屋租金支出改列特別扣除額，且扣除額度最高提高到30萬元。

（中國時報 吳靜君）