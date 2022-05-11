房屋稅限縮免稅門檻 估最快下半年三讀

備受關注的房屋稅條例修正草案，關於排除法人免稅門檻並限縮自然人額度至三戶內的內容，包括政院版在內共四版本皆完成初審，但協商進度延宕。由於執政黨團不樂見陷入囤房稅爭議，態度轉向觀望，加上立法院本會期5月底休會，且傾向不召開臨時會，本會期完成三讀難度提升，預估時程最快下半年三讀、2023年7月才能上路。

現行房屋稅條例規定，房屋現值在10萬元以下免課房屋稅。近年不少房東刻意分割房產為小坪數「化整為零」避稅。為防堵分割避稅，財政部2021年啟動房屋稅條例修法，限縮自然人免稅門檻從無限制至三戶內，同時直接排除法人適用。

依財政部稅式支出評估，修法將影響1.01萬個法人共3.8萬戶房屋、1.9萬個自然人共4.8萬戶房屋，合計每年稅收增加約6千萬元。

不過，去年碰上疫情三級警戒，房屋稅條例法案遲遲未走入協商階段，隨疫情燒進立法院，已有36人確診，至今仍未啟動黨團協商，恐怕趕不上本會期時程。

綠營人士指出，初審期間在野黨要求房屋稅限縮門檻，應綁定「囤房稅」，惟囤房稅隨地方政府回函意見回歸地方自治精神、暫緩修法，不樂見此法案端上檯面討論陷入爭議，是否本會期推動，民進黨團將和財政部再研商；惟藍營對此表示，未反對限縮門檻。

財政部官員說，若5月前未能完成修法，最快應為113年期房屋稅才能適用，也就是2024年5月繳納房屋稅將適用免稅門檻新制。

以目前四個版本內容而言，行政院與綠營沈發惠版本大致相同，僅限縮免稅門檻並做文字修正，政院版另規定逾期繳納房屋稅的滯納金罰則，皆回歸稅捐稽徵法規定。藍營李貴敏版本已抽出委員會逕付二讀，該案要求民眾變更適用免稅房屋時，應在30天前向地方主管機關申請。

至於民眾黨團版本則增列三大項目，包括地方政府的不動產評價委員會，需納入專家學者、地方政府應定期檢討房屋標準價格、政府興辦社會住宅免徵房屋稅等。

延伸閱讀

地價稅率最高級 台中178大地主傲視六都

買房撿便宜先別開心！一招秒算真實房價

租屋族注意 市售舊版租賃契約逾三成