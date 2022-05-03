發展觀光條例三讀 水域活動增責任險

立法院會3日三讀通過《發展觀光條例》修正案，強化受害者賠償機制，並針對水上活動場域安全進行規範，不僅帶客從事水域活動的旅行業者，應投保責任險，提供水域活動器材或場地的業者，也要投保責任險。

行政院這次並未提出《發展觀光條例》的修法草案版本，多個修法版本是由立委們聯名提出，交通委員會尊重立委們提案，經審查會議後，完成三讀程序。

推動修法的國民黨立委曾銘宗指出，本次修法是參考強制汽車責任保險法精神，明定旅行業、水域活動相關業者，辦理旅遊行程期間因意外事故致旅客或隨團人員死亡或傷害，不論其有無過失，於主管機關訂定之保險範圍及金額內，旅客、隨團人員及其親屬得向保險公司請求保險給付，並明定相關親屬的請求順位。

這次新增規定，旅行過程中導致人員死亡或傷害，不論有無過失，請求權人得於保險範圍和金額內，依本條例向責任保險之保險人請求保險給付，死亡者的賠償請求順位為：一、父母、子女及配偶；二、祖父母；三、孫子女；四、兄弟姐妹。

因應新冠肺炎疫情影響，條例新增導遊和領隊執業證若因天災、疫情或其他事由，中央主管機關得視情況予以延長。

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本次修法特別針對水域活動安全進行規範，新增規定除帶客從事水域活動具營利性質者，應投保責任險，提供場地或器材供遊客使用而具營利性質者，也應投保責任險。

另提高觀光業者損害國家利益、妨害善良風俗等行為罰則，情節重大者，罰鍰提高為15萬元到50萬元，並停止營業一部份或全部，或廢止營業執照或登記證。觀光、旅館從業人員違規，情節重大者提高罰鍰為5到30萬元。