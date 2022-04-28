災保法5/1上路 擴大納保

勞工職業災害保險及保護法（災保法）即將於五一勞動節上路。行政院長蘇貞昌28日指出，新法有「三保一完善」，包含賣玉蘭花的都可以簡便加保。勞動部表示，災保法將擴大納保範圍，受益勞工可達30萬人。

勞動部說，新法為從各面向增進職業災害勞工及其家屬權益，除擴大納保範圍外，並提供多元加保管道，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障；還提高投保薪資上下限，大幅提升保險給付內容及水準，包含傷病給付前二個月平均月投保薪資100％發給，失能、遺屬年金按平均月投保薪資一定比率計算，以強化對於新進或年資較短勞工及其家屬生活保障，雇主亦可有效分攤職業災害補償責任。

勞動部勞保司長陳美女說，登記有案的登記單位，4人以下單位都強制納保，取得聘僱許可的家事移工同樣納保，受益勞工預估達30萬人。

提升給付保障方面，職災保險下限由11,000元拉高到基本工資，月投保薪資上限從勞保45,800元提高到72,800元，可提高職業災害勞工、家屬給付權益。同時提高給付標準，從原先傷病給付70％、第二年50％，提高為前二個月100％，剩下2年70％。年金都採一定比例發給新進和年資短的員工，可讓雇主合理分攤。

蘇貞昌說，災保法有「三保一完善」，第一，勞工到職第一天就獲得保障，政府保證給付；第二，各項傷病、失能或死亡保險給付均大幅提升，保障更周延；第三，雇主只要小支出，職災保險係由雇主全額負擔保費，平均費率每位員工最低50元，最高不到150元，就能帶給勞工大保障，也為雇主自己獲得大保障，勞資皆受惠，未來非強制納保對象，例如路邊攤、賣玉蘭花的，都可以藉由網路及全台6,000多家超商簡便加保。