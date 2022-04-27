自提6％勞退 免計綜所稅

財政部高雄國稅局表示，本國籍勞工、受委任工作者、實際從事勞動雇主、自營作業者等四種人，可申請在每月工資（或執行業務收入）6％範圍內自願提繳退休金，該筆6％退休金可免計入當年度綜所稅課稅。

新制勞退為雇主每月需提繳勞工工資6％至勞工個人專戶中，勞工也可選擇自提1～6％，等於最多合計12％。

勞工年滿60歲後，可申請請領新制勞退個人專戶款項，至於未滿60歲喪失工作能力者亦可提前請領。

若提繳年資未滿15年，僅限一次提領退休金；至於年資超過15年者，可自行選擇按月領或一次領。

官員指出，因應2019年勞工退休金修法三讀通過，將自營作業者、實際從事勞動雇主、受委任工作者等三種納入優惠對象，惟每年免稅額度以勞工月提繳工資上限15萬元6％計算，10.8萬元為免稅上限。

舉例而言，勞工A在110年每月薪資為5萬元，加上年終等，全年薪資收入為70萬元，若A自願提繳勞工退休金6％，一年就是36,432元（月薪5萬元的勞工適用投保級距為50,600元，以50,600元*6％*12個月，即為36,432元）。

而當年度所得扣繳憑單「給付總額」則為66萬3,568元（70萬元-3萬6,432元），國稅局將依照公司給付總額認列個人綜合所得課稅，換言之，勞工提撥比率愈高，當年度免課稅金額也愈高。

官員也指出，未來在領取勞退新制退休金時，多數勞工皆適用免稅門檻。勞退可分為一次領取與按月領取兩種，一次領取者免稅額為「18萬x服務年數」（2021年以前適用）或「18.8萬x服務年數」（2022年起適用）。

若採按月領取，則依照全年領取金額適用全年免稅額78.1萬（2021年以前適用）或81.4萬（2022年起適用）。