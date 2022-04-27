疫情炸鍋 報稅期限全面延長至6/30

財政部27日晚間緊急宣布，因應疫情緊張，本周單日確診人數上看萬人，因此將全面延長所得稅報稅期限，從原本的5月31日延至6月30日，估計將有綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。

依賦稅署統計，今年綜所稅申報戶數約653萬戶、年增1.2％，其中235萬戶（36％）為稅額試算，另使用手機報稅者估計可達到100萬戶（15％）。而營所稅申報數估計為99萬件，其數目與去年相當。

按指揮中心預估，我國未來染疫率恐怕會達到台灣總人口數約15％、16％，等於超過300萬人。

朝野立委27日在立院財委會指出，疫情自清明節後持續升溫，面對越來越多本土確診人數與隔離者，財政部僅提供受隔離者依隔離書申請延後報稅機制。

然而，現行隔離通知多為簡訊、電話，受隔離者可能很難提出證明，朝野立委建議財政部進一步檢討通案延長報稅期限。

財長蘇建榮27日在立院備詢時則多次強調「財政部不是鐵板一塊」，同時也首度鬆口，有意將確診人數納入全面延長報稅季的評估指標。

蘇建榮坦言，今年疫情跟去年情況不一樣，去年隔離人數較少、隔離通知書可以馬上發出去，但今年單日確診人數較多、隔離通知書可能來不及發出，財政部將進一步從確診人數等指標評估通案延長報稅季至6月底。

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